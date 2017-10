Kärpät kaatoi JYPin - Oululaiset nousivat Liigassa toiseksi

Kärpät kaatoi JYPin Raksilassa lukemin 2-1. Oululaiset nousivat Liigassa toiseksi ohi JYPin.

3.erä

JYP sai lopussa vielä kovan myllytyksen aikaan, mutta ei onnistunut tekemään maalia.

JYP otti maalivahdin pois pari minuuttia ennen loppua. Kun pelikellossa oli peliaikaa 1:22 vieraat nousivat maalin päähän. Osuma merkittiin Jani Tuppuraisen nimiin.

Viisi minuuttia on pelaamatta. Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Micke Saarelle vihellettiin jäähy. Rangaistus oli merkittävä takaisku vieraiden takaa-ajolle.

Ottelua on jäljellä vajaat kymmenen minuuttia ja JYP virittelee parhaillaan takaa-ajoa. Hetki sitten vieraiden Arttu Likolalla oli avopaikka kavennukseen, mutta Vehviläinen veti pidemmän korren.

Kun päätöserää oli pelattu reilut viisi minuuttia nousi Taneli Ronkainen vahvasti laidasta. Ronkainen veti tulisen vedon, joka upposi Olkinuoran längistä maaliin. Heti Ronkaisen maalin jälkeen nähtiin ikävä tilanne, kun JYP-hyökkääjä kaatoi päätuomari Timo Metsälän. Ensin vaikutti, että Metsälä loukkaantui tilanteessa, mutta hän nousi kuitenkin hetken irvisteltyään jäästä.

Päätöserä on käynnissä. Erän aluksi korjattiin illan ainoan maalin viimeistelijä. Maali merkittiinkin Charles Bertrandin nimiin.

2.erä

Kaksi erää on Raksilassa taputeltu. Toinen erä oli vahvasti Kärppien hallussa, joten johtomaali oli ansaittu. Lisäosumiinkin oli paikat. Vehviläiselle kirjattiin toisessa erässä vain kolme torjuntaa, Olkinuoralle JYP-maalilla 11.

Ottelussa päästiin maalin makuun vasta toisen erän lopulla. Pitkän kärppäpyörityksen päätteeksi Charles Bertrand pyörähti ja veti lämärillä kiekon maalia kohti josta Mikael Ruohomaa ohjasi sen maaliin. Syöttöpisteen maaliin kirjautti myös vajaan minuutin kiekossa hyökkäysalueella pysynyt Junttila.

Erä lähestyy puoliväliä ja maalit ovat edelleen tiukassa Raksilassa. Kärpillä on ollut kuitenkin erän parhaat paikat. Muun muassa Saku Mäenalanen ja Nicklas Lasu ovat päässeet yrittämään. Vehviläinen kärppämaalilla on torjunut vasta kertaalleen erässä.

Toinen erä alkaa Kärppien ylivoimalla. Mikko Kuukka otti kahden minuutin jäähyn kiinnipitämisestä.

1.erä

Avauserä on taputeltu, eikä maaleja ole nähty. Erän paras paikka oli Humalojalla. Ensimmäisen erän torjunnat kirjattiin Veini Vehviläinen 6, Juho Olkinuora 11. Raksilassa on kauden ennätysyleisö 5921 katsojaa.

JYPin lyhyt ylivoimakaan ei tuonut tulosta, eikä edes kovin pahoja paikkoja. Heti vieraiden pakkopelin jälkeen Miska Humalojalla oli tuhannen taalan paikka maalin kulmalla, mutta hyökkääjä ei saanut nostettua kiekkoa maaliin.

Puolet avauserästä on takana, eikä pelin kuva ole muuttunut. Kärpät pääsi ylivoimalle, kun JYPin Tuomas Salmela otti pikkukakkosen estämisestä. Se ei kuitenkaan kestäny kuin puoli minuuttia. Miika Koivisto tasoitti puntit omalla kiinnipitämisjäähyllään.

Ensimmäiset minuutit ovat olleet odotetusti tasaista vääntöä. Vauhtia on ollut ihan mukavasti, ja Raksilassa on yleisöäkin paljon paikalla. Ainekset hyvälle kiekkoillalle on olemassa.

Ennen ottelun alkua kukitettiin kärppäkapteeni Lasse Kukkonen 500. pelatun liigaottelun kunniaksi. Kärppäfanit olivat värkänneet Kukkoselle komean tifon.