Kärpät kaatoi Ilveksen Humalojan viime hetken maalilla

Kärpät kaatoi Ilveksen Miska Humalojan viime hetken maalilla lukemin 4-3.

Kaleva seurasi ottelun etenemistä Raksilassa.

3.erä

Ottelu on päättynyt. Kärpät voitti 4-3 Humalojan viimeisen minuutin maalilla.

Puoliminuuttia ennen erän loppua Miska Humaloja iski Kärpille neljännen maalin pyörityksen päätteeksi.

Kärpillä oli loistavat paikka tehdä voittomaali ottelun loppuhetkillä. Ensin Kärpät sai kolmella yhtä vastaan hyökkäyksen, joka tyrehtyi heikkoon syöttöön. Heti perään Kärpät sai rangaistuslaukauksen, kun Ilves-pelaaja siirsi maalin tahallisesti pois paikaltaan. Nicklas Lasun hidas yritys ei päättynyt maaliin.

Jäähyily jatkui. Miika Koivisto otti illan toisen pikkukakkosen, jonka aikana Ilves ei maalia saanut, mutta samalla kun Koivisto astui jäälle kiekko oli Vehviläisen selän takana. Sinne sen toimitti toistamiseen Lepaus.

Kärpät pelasi kuutta sekuntia vaille seitsemän minuuttia ylivoimaa kolmannessa erässä ennen kuin verkko heilui. Saku Mäenalanen löi irtokiekon sisään maalin edestä, kun Arto Laatikainen istui pikkukakkosta.

Kärppien ylivoima ei toimi tällä hetkellä. Viiden minuutin pakkopeli valui käsistä. Erä lähestyy puoltaväliä ja tasatilanteessa edetään. Ilves pääsee vuorostaan hakemaan maalia miesylivoimalla, kun Kärpät otti joukkuerangaistuksen väärästä vaihdosta.

Päätöserä on käynnissä. Kärpät pääsi kahden minuutin pelin jälkeen viiden minuutin ylivoimalle, kun Ilveksen Joseph Piskula osui Kärppien Jasse Ikosen jalkaan. Piskulalle tuomittiin pelirangaistus polvitaklauksesta. Myös Ikonen jätti pelin kesken.

Videolla Joseph Piskulan polvitaklaus.

2.erä

Raksilassa lähdetään päätöserään tasatilanteessa 2-2. Kärpät sai hyvän pyörityksen erän lopulla, mutta lisämaaleja ei enää nähty.Bertrandilla ja Mäenalasella oli molemmilla laatupaikat iskeä johtomaali. Torjunnat kahden erän jälkeen ovat: Vehviläinen 13, Lehtonen 18.

Ottelua seuraa Raksilassa peräti 5687 katsojaa.

Edellisestä maalista ei ehtinyt kulua kauan, kun Kärpät tasoitti ottelu. Vahvan esityön Charles Bertrandin viimeistelemään maaliin tekivät Julius Junttila ja Lasse Kukkonen.

Puolustaja Jani Hakanpää toi Kärpät maalin päähän komealla siniviivalta lähteneellä laukauksella, joka upposi Ilves-maalin ylänurkkaan.

Videolla Kärppien toisen erän maalit.

Raksilassa on käynnissä hieman vaisumpi erä. Reilusti yli puolet erästä on jo pelattu, eikä maalivahdeilla ole kuin kolme torjuntaa mieheen.

Hetkeä myöhemmin Ilves pääsi pakkopelin makuun, kun Saku Mäenalanen otti huolimattoman jäähyn keskialueella. Ilves ei ylivoimalla onnistnut, mutta heti jäähyn päätyttyä Eemeli Suomi paukautti kiekon kärppämaaliin. Heti perään Ilves pääsi jälleen ylivoimalle, kun Miika Koivisto löi kiekon katsomoon.

Toinen erä on käynnissä. Kärpät pääsi heti erän alussa ylivoimalle, kun Juhani Tamminen otti pikkukakkosen kampituksesta. Ylivoima ei muutamasta paikasta huolimatta tuottanut tulosta.

1.erä

Avauserä on Raksilassa pelattu ja erätauolle poistuttiin Ilveksen maalin johdossa. Kärpät hallitsi erää, mutta maalipaikoissa oululaisten pitäisi olla tehokkaampia. Ilves käytti omat paikkansa paremmin. Veini Vehviläiselle kirjattiin kuusi torjuntaa, Antti Lehtoselle Ilves-maalilla 12.

Kärpät pääsi ylivoimalle erän loppuhetkillä, mutta samaan aikaan puolutaja Shaun Heshka käveli koppiin joukkueen lääkärin Jukka Tikannon saattelemana. Hehska näytti ontuvan oikeaa jalkaansa.

Kärppien hallinnasta huolimatta avausmaalin teki Ilves. Ajassa 14:21 Teemu Lepaus toimitti kiekon ohi maskissa olleen Vehviläisen.

Avauserää on pelattu yli puolet. Ottelu on ollut ensimmäisten minuuttien jälkeen vahvasti Kärppien hallussa. Pelin virtaus on jatkuvasti kohti keltaisten maalia. Mikael Ruohomaan ja Miska Humalojan ketjut ovat olleet Kärppien terävintä kärkeä.

Pari ensimmäistä minuuttia meni Ilveksen komennossa, mutta sen jälkeen peliä on vienyt Kärpät. Etenkin ykkös- ja neloskenttä ovat olleet hyvässä iskussa. Maalipaikkoja on ollut muun muassa Jyri Junnilalla ja Aku Kestilällä, mutta maalittomassa tasatilanteessa edetään edelleen.

Avauskiekko on pudotettu ja peli on käynnissä.