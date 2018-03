Kärpät kaatoi Ässät Raksilassa ja siirtyi puolivälieräsarjassa johtoon

Onhan tuo peli aivan karseaa ja yv täysin luokatonta. Ainoastaan Ässien huonous mahdollistaa 2-0 johdon. Miten peli voi muuttua noin huonoksi runkosarjan jälkeen. Junttila on ihan pihalla. Mies kertoi Urheilulehdessä isossa haastattelussa, että on kasvanut joukkueen johtavaksi pelaajaksi. Pitäis kyllä tehdä sanojen eteen jotain eikä vain puhua (liian) suuria. Oikea paikka Jullelle olisi poppari osastolla, sen verran haluttoman näköistä peliä on. Miehen itseluottamus meni, kun huomasi olevan olympialaissa liian isoissa ympyröissä. Sen jälkeen peli ollut ihan kuraa. Heikko on jätkän itseluottamus taso. No eipä tarvi ensi kaudella katsoa sen surffailua Oulussa. Tämän pelin taso on näyttänyt, että kausi loppuu tähän sarjaan. Onhan se hävettävä esitys.