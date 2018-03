Kärpät kaatoi Ässät pudotuspeliavauksessa – Ruohomaa osui kahdesti

Kärpät voitti Ässät pudotuspeliavauksessa maalein 4-1 ja johtaa sarjaa nyt otteluvoitoin 1-0. Kärppien ykkössentteri Mikael Ruohomaa iski ottelussa kaksi maalia.

1.erä

Ottelu on käynnissä.

Peli on saanut vauhdikkaan alun. Kärppien Rasmus Kuparilla on ollut toistaiseksi paras paikka, mutta maalia ei syntynyt. Ässät sai hetkeä myöhemmin kovan myllytyksen kärppämaalille. Maalin menivät pelaajat ja varmasti myös kiekko siinä mukana. Tilanne tarkistettiin videolta, mutta videotuomarilla ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä pelivälinettä lihamuurin takaa.

Kärppien Miska Humaloja sai jo ensimmäisillä minuuteilla sen verran kolhuja, että joutui lähtemään pukukoppiin paikattavaksi. Ässien maalitilanteen videotarkistus kesti niin tolkuttoman kauan, että Humaloja ehti käydä paikattavana katkon aikana.

Erää on pelattu reilut viisi minuuttia. Kärppien oman alueen puolustuspelaamisessa on pahoja puutteita tällä hetkellä. Ässillä on ollut monta vaarallista paikkaa.

Avauserä on puolessa. Kärpät on ollut suurimman osan aikaa pahoissa ongelmissa ja virheitä on tullut lukuisia. Hetki sitten Kärpät sai pitkästä aikaa kunnon pyörityksen Ässien päätyyn ykkösketjun toimesta.

Kärppien Saku Mäenalanen sai erän puolivälin jälkeen 2+10 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. Puntit tasoittuivat kuitenkin vajaan minuutin jälkeen kun myös ässäpelaaja istahti jäähypenkille.

Kärppien ja Ässien välinen avauserä eteni vauhdikkaasti. Kotijoukkueen Saku Mäenalaselle taklasi erän puolivälin jälkeen vieraiden Jere Seppälää. Porilaispuolustaja sai tilanteessa iskun päähänsä ja Mäenalaselle tuomittiin taklauksesta 2+10 minuutin rangaistus.

Kärpät sai lyhyen ylivoiman aikana muutaman paikan, muttei maalia. Ottelussa alkavat myös tunteet käymään kuumana hiljalleen.

Kärppien maalitilannetta tarkistetaan videolta, kun erää on jäljellä reilut kolme minuuttia. Käynnissä on muuten yksi tämän kauden pisimmistä eristä Raksilassa.

Videotarkistus kesti yhdeksän minuuttia. Tulos: ei maalia.

Avauserästä muodostui lopulta 51 minuuttia pitkä ja ehdottomasti kauden pisin Oulussa. Erää sävyttivät etenkin alkupuolen karkeat virheet, mutta hiljalleen Kärpät sai peliään vähän parannettua.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Kärpät siirtyi ottelussa johtoon reilun kolmen minuutin jälkeen. Oululaiset saivat pitkän hyökkäyksen Ässien päätyyn ja Mikael Ruohomaa kuljetteli pelivälinettä pitkään leikaten lopulta keskelle. Laukaus upposi ohi ässämaalia vartioineen Bernardin.

Ensimmäinen neljännes toisesta erästä on takana. Kärpät on ottanut otetta pelistä avauserää paremmin. Avauserässä oli jo melko selvää, ettei Ässien jalka tule riittämään sellaiseen karvauspelaamiseen koko ottelua.

Taneli Ronkaista ei näy tällä hetkellä pelissä. Ronkainen on poistunut syystä tai toisesta pukukopin puolelle. Kärppien puolustus on sen verran kapea ettei se juuri loukkaantumisia enää kestä.

Kärpät pääsi kokeilemaan ylivoimaa erän puolivälin jälkeen, kun Jesperi Kotkaniemi sai pikkukakkosen. Kärppien ylivoima ei juuri häikäissyt. Heti pakkopelin päätyttyä Ässillä oli hyvä maalipaikka. Kiekko hipoi tolppaa.

Ronkainen on palannut peliin.

Ässät on saanut viime aikoina taas hyvin otetta pelistä ja luotua muutaman vaarallisen paikan. Jussi Rynnäs kärppämaalilla on ollut kuitenkin mies paikallaan. Toista erää on pelaamatta reilut neljä minuuttia.

Ykkösketju on ollut Kärppien kärkeä toistaiseksi. Rasmus Kuparin kolmosketjulla on vielä paljon petrattavaa.

Raksilassa kelaillaan jälleen videoita. Kärppien maalitilannetta tarkistetaan hallin ulkopuolella kuvausautossa. Ei maalia tälläkään kertaa.

Kaksi erää on pelattu ja Kärpät johtaa edelleen maalilla. Torjunnat kahden jälkeen Rynnäs yhdeksän, Bernard 25.

3.erä

Päätöserä on vihdoin käynnissä.

Ensimmäiset minuutit päätöserästä ovat olleet suhteellisen rauhallista pelailua. Ässillä on ollut pari puolittaista paikkaa kärppämaalilla. Kärpillä puolestaan muutama kauempaa tullut kuti.

Kärpät siirtyi vajaan neljän minuutin pelin jälkeen kahden maalin karkumatkalle. Kakkosketju punnersi Nicklas Lasun johdolla pitkään Ässien maalin ympärillä, ja lopulta Saku Mäenalanen sai iskeä kiekon maaliin. Syöttöpiste kirjattiin Lasulle.

Hetkeä myöhemmin Kärpät siirtyi jo kolmen maalin päähän ylivoimalla. Maalintekijä oli Kristian Vesalainen, jonka laukauksen ässäpelaaja ohjasi ohi Bernardin.

Tuonteet hieman kuohativat ja Jari Sailio sekä Tommi Taimi ottivat jäähyt väkivaltaisuudesta.

Ässät sai värkättyä kavennuksen, kun päätöserää on jäljellä seitsemän minuuttia. Maalin ohjasi maalin edestö ohi Rynnäksen Ville Korhonen.

Erässä nähtii vaarallinen tilanne, kun kärppäpuolustaja Shaun Heshka torppasi ässähyökkääjä Antoine Laganieren Rynnäksen päälle. Molemmat selvisivät rajusta törmäyksestä säiköhdyksellä.

Lopussa Mikael Ruohomaa iski kiekon vielä tyhjään ässämaaliin. Ässät haki vielä tämänkin jälkeen osumaa ilman maalivahtia, mutta maaleja ei syntynyt enää kumpaankaan päähän.