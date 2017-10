Kärpät-JYP 2.erä: Raksilassa kauden ennätysyleisö

Kärpät pelaa parhaillaan JYPiä vastaan Raksilassa. Tilanne on toisessa erässä 0-0.

Ottelu on todellinen kärkikamppailu. JYP johtaa sarjaa, mutta Kärpät vaanii vain parin pisteen päässä kolmantena. Väliin mahtuu edelleen ilman tappiota pelaava Turun Palloseura.

Illan ottelussa debytoi viikon hankinta Juha Koivisto. Hyökkääjävahvistus pelaa Nicklas Lasun johtamassa kakkosketjussa. Oululaisten maalilla pelaa tällä kertaa Veini Vehviläinen.

Kaukalosta löytyy lauantaina yhtä vaille koko Liigan pistepörssin kuuden kärki. Paluun täksi kaudeksi Jyväskylään tehnyt Jarkko Immonen(3+11) haastaa pistepörssin ykkösen Julius Junttilan (2+13) ja kolmosen Charles Bertrandin (8+5). Tämän lisäksi TOP-6 mahtuvat Miika Koivisto ja Juuso Puustinen.

1.erä

Avauserä on taputeltu, eikä maaleja ole nähty. Erän paras paikak oli Humalojalla. Ensimmäisen erän torjunnat kirjattiin Veini Vehviläinen 6, Juho Olkinuora 11. Raksilassa on kauden ennätysyleisö 5921 katsojaa.

JYPin lyhyt ylivoimakaan ei tuonut tulosta, eikä edes kovin pahoja paikkoja. Heti vieraiden pakkopelin jälkeen Miska Humalojalla oli tuhannen taalan paikka maalin kulmalla, mutta hyökkääjä ei saanut nostettua kiekkoa maaliin.

Puolet avauserästä on takana, eikä pelin kuva ole muuttunut. Kärpät pääsi ylivoimalle, kun JYPin Tuomas Salmela otti pikkukakkosen estämisestä. Se ei kuitenkaan kestäny kuin puoli minuuttia. Miika Koivisto tasoitti puntit omalla kiinnipitämisjäähyllään.

Ensimmäiset minuutit ovat olleet odotetusti tasaista vääntöä. Vauhtia on ollut ihan mukavasti, ja Raksilassa on yleisöäkin paljon paikalla. Ainekset hyvälle kiekkoillalle on olemassa.

Ennen ottelun alkua kukitettiin kärppäkapteeni Lasse Kukkonen 500. pelatun liigaottelun kunniaksi. Kärppäfanit olivat värkänneet Kukkoselle komean tifon.

2.erä

Toinen erä alkaa Kärppien ylivoimalla. Mikko Kuukka otti kahden minuutin jäähyn kiinnipitämisestä.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.