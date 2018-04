Kärpät jäi jyrän alle Tampereella – Tappara otti finaalisarjan avausvoitonsa

Pidettäisiinkö jalat tukevasti maassa! Huomenna Kärpät on vaikeassa paikassa, vaikka kotona saavatkin pelata. Tappara pelaa huomennakin rumaa peliä, josta Kärppien ei pidä hermostua. Tappara turvautuu rumaan peliin, koska se tietää, että Kärpät on siisti ja kiltti joukkue. Kärppien pitää löytää nyt alle vuorokaudessa sielulleen rauha ja kärsivällisyys ja pelata taitokiekkoa ja muistaa, että jääkiekko on myös maalientekoa, jos meinaa voittaa. Nyt ei pidä hermostua.