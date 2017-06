Kärpät ja Hermes yhteistyöhön – Aho: "Kun Hokille kävi niin kuin kävi, lähdimme etsimään uutta yhteistyöseuraa"

Oulun Kärpät ja Kokkolan Hermes ovat sopineet seurayhteistyöstä kolmen seuraavan kauden ajaksi. Sopimuksen tavoitteena on luoda yhteistyötä urheilutoimenjohtajien ja valmennustiimien välille niin edustusjoukkueessa kuin A-nuorissakin.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho pitää seurayhteistyönä tärkeänä asiana pelaajakehityksen kannalta.

– Kun Hokille kävi niin kuin kävi, lähdimme etsimään uutta yhteistyöseuraa ja Hermes osoittikin heti kiinnostusta. Hermes on meitä maantieteellisesti lähin seura, siellä on tuttu valmentaja ja Kokkola on hyvä paikka pelaajille kehittymisen kannalta.

Hermeksen päävalmentajana toimii oululaislähtöinen Antti Karhula, jolle kausi 2017–2018 tulee olemaan jo neljäs perättäinen joukkueen penkin takana. Ensimmäisellä kaudellaan Kokkolassa hän valmensi joukkueen sarjanousuun, Hermeksen sijoittuessa Suomi-sarjassa hopealle.

Hermeksen urheilujohtaja Pasi Tuukkasen mukaan yhteistyö Kärppien kanssa tuntui luontevalta.

- Neuvotteluissa kävi heti ilmi, että suuntaviivat yhteistyölle olivat molemmilla osapuolilla hyvin samanlaiset. Oulussa tehdään hyvää ja pitkäjänteistä työtä monella eri tasolla ja kokonaisvaltaisesti tämä yhteistyösopimus on sellainen mihin olemme erittäin tyytyväisiä.

Kaudella 2017–2018 Kärpät tulee tekemään pelaajayhteistyötä myös RoKin kanssa. Yhteistyö koskee pelaajia jotka suorittavat varusmiespalvelustaan kauden aikana.