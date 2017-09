Kärpät-Ilves 2.erä: Junttila ja Kukkonen alustivat Kärppien tasoituksen

Kärpät ja Ilves pelaavat parhaillaan Raksilassa. Tilanne on toisessa erässä 2-2.

Kärpät on pelannut vahvasti etenkin kotona. Kolmessa edellisessä ottelussa kotijoukkue on tehtaillut Raksilassa 19 maalia.

Kärpät ei ole tehnyt kenttäpelaajien osalta kokoonpanomuutoksia. Maalilla nähdään Ilves-ottelussa Veini Vehviläinen.

Ilves on esittänyt viime aikoina hieman piristyneitä otteita alkukauden tappioputken jälkeen. Tamperelaisten riveissä debytoi amerikkalaispuolustaja Joseph Piskula.

Ilveksen riveistä löytyy myös oululaistaustainen Arttu Ruotsalainen sekä Kärpissä useamman vuoden pelannut Arto Laatikainen.

2.erä

Edellisestä maalista ei ehtinyt kulua kauan, kun Kärpät tasoitti ottelu. Vahvan esityön Charles Bertrandin viimeistelemään maaliin tekivät Julius Junttila ja Lasse Kukkonen.

Puolustaja Jani Hakanpää toi Kärpät maalin päähän komealla siniviivalta lähteneellä laukauksella, joka upposi Ilves-maalin ylänurkkaan.

Raksilassa on käynnissä hieman vaisumpi erä. Reilusti yli puolet erästä on jo pelattu, eikä maalivahdeilla ole kuin kolme torjuntaa mieheen.

Hetkeä myöhemmin Ilves pääsi pakkopelin makuun, kun Saku Mäenalanen otti huolimattoman jäähyn keskialueella. Ilves ei ylivoimalla onnistnut, mutta heti jäähyn päätyttyä Eemeli Suomi paukautti kiekon kärppämaaliin. Heti perään Ilves pääsi jälleen ylivoimalle, kun Miika Koivisto löi kiekon katsomoon.

Toinen erä on käynnissä. Kärpät pääsi heti erän alussa ylivoimalle, kun Juhani Tamminen otti pikkukakkosen kampituksesta. Ylivoima ei muutamasta paikasta huolimatta tuottanut tulosta.

1.erä

Avauserä on Raksilassa pelattu ja erätauolle poistuttiin Ilveksen maalin johdossa. Kärpät hallitsi erää, mutta maalipaikoissa oululaisten pitäisi olla tehokkaampia. Ilves käytti omat paikkansa paremmin. Veini Vehviläiselle kirjattiin kuusi torjuntaa, Antti Lehtoselle Ilves-maalilla 12.

Kärpät pääsi ylivoimalle erän loppuhetkillä, mutta samaan aikaan puolutaja Shaun Heshka käveli koppiin joukkueen lääkärin Jukka Tikannon saattelemana. Hehska näytti ontuvan oikeaa jalkaansa.

Kärppien hallinnasta huolimatta avausmaalin teki Ilves. Ajassa 14:21 Teemu Lepaus toimitti kiekon ohi maskissa olleen Vehviläisen.

Avauserää on pelattu yli puolet. Ottelu on ollut ensimmäisten minuuttien jälkeen vahvasti Kärppien hallussa. Pelin virtaus on jatkuvasti kohti keltaisten maalia. Mikael Ruohomaan ja Miska Humalojan ketjut ovat olleet Kärppien terävintä kärkeä.

Pari ensimmäistä minuuttia meni Ilveksen komennossa, mutta sen jälkeen peliä on vienyt Kärpät. Etenkin ykkös- ja neloskenttä ovat olleet hyvässä iskussa. Maalipaikkoja on ollut muun muassa Jyri Junnilalla ja Aku Kestilällä, mutta maalittomassa tasatilanteessa edetään edelleen.

Avauskiekko on pudotettu ja peli on käynnissä.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.