Kärpät-HIFK 3.erä: Kärpät vakuuttavassa johdossa päätöserään

Kärpät ja HIFK kohtaavat ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Kahden hyvävireisen joukkueen kohtaamisesta on lupa odottaa laadukasta kamppailua.

Kärpät saa sairastuvalta takaisin kanadalaispuolustaja Shaun Heshkan, joka ottaa oman tutun paikkansa ykköspakkiparista Miika Koiviston rinnalta. Myös ketjuissa on tapahtunut pientä hienosäätöä edellisen pelin jälkeen. Muun muassa nuori Rasmus Kupari ottaa laitahyökkääjän paikan Miska Humalojan ketjusta. Kärppien maalilla pelaa viime aikoina paljon vastuuta saanut Veini Vehviläinen.

HIFK on päässyt alkukauden vaikeuksien jälkeen kohtuullisen hyvään vireeseen. Viimeisestä kuudesta pelistä helsinkiläiset ovat voittaneet neljä. Viimeksi lauantaina kaatui sarjakärki TPS turkulaisten kotikaukalossa.

HIFK on ollut viime vuosina Kärpille paha vastustaja. Helsinkiläiset ovat voittaneet kahden edellisen kauden aikana 12 kohtaamisesta peräti kymmenen.

3.erä

Kärpät pääsi erän alussa jälleen ylivoimalle, kun Miro Heiskanen otti jäähyn kampituksesta.

Päätöserä on käynnissä. HIFK:lla on iso vuori kiivettävänä, jos vieraat meinaavat Finnairin iltalennolle ottaa pisteitä Oulusta mukaan.

2.erä

Kaksi erää on Raksilassa taputeltu. Toisen erän lopulla Kärpät pääsi kahdella nollaa vastaan, mutta Kuparin yritys ei päätynyt lopulta maaliin. Vieraiden peli vaikuttaa olevan tällä hetkellä hieman sekaisin, ja Kärpille avautuu hyviä paikkoja usein.

Toista erää on jäljellä enää vajaat viisi minuuttia. Viime hetket pelissä on menty vauhdilla päästä päähän. Vaarallisimmat maalipaikat on ollut Kärpillä, eikä oululaisilla ole tällä hetkellä pelissä mitään hätää.

Hieman ennen erän puoltaväliä Kärpät iski kolmannen maalin. Ensin Saku Mäenalanen ajautui hyökkäyksen päätteeksi kulmaan makaamaan. Mäenalanen jäi makaamaan paikoilleen, mutta Kivihalme katkaisi purkukiekon, syötti Mäenalaselle, joka laittoi unelmasyötön maalin kulmalle Leskiselle. Osuma oli Leskiselle jo illan toinen.

Toista erää on pelattu viitisen minuuttia. Peli on rauhoittunut ensimmäisestä erästä ja taas kenttätapahtumat ovat suhteellisen tasaista vääntämistä. Kärppien paras paikka on ollut Tuomas Vartiaisella, joka ei kuitenkaan onnistunut.

Toinen erä on alkanut. Humaloja ei palannut toiseen erään, mutta Kivihalme palasi.

Kärpät pääsi HIFK:ta vastaan ylivoimalle avauserän puolivälin jälkeen. Jäähy ehti vanheta vain 23 sekuntia, kunnes Julius Junttila laittoi kiekon ohi Atte Engrenin.

1.erä

Värikäs avauserä on Raksilassa pelattu. Kärpät sai kaksi maalia, mutta menetti kaksi pelaajaa kesken erän. Mitä pidemmälle erä eteni, sitä paremmin Kärpät oli pelissä kiinni. Maalivahtien torjunnat avauserässä kirjattiin Veini Vehviläinen viisi torjuntaa, Engren kymmenen torjuntaa. Raksilassa on paikalla kauden ennätysyleisö 6258 katsojaa.

HIFK keskittyy jäähyilyyn, Kärpät maalintekoon. Vieraille oli tulossa jälleen jäähy, mutta Ville Leskinen onnistui toimittamaan pelivälineen maaliin ennen kuin tuomari ehti viheltää jäähyn.

Kun erästä oli pelattu kolmannessa, tunteet kuohahtivat Raksilassa. HIFK:n Ryan O'Connor taklasu Miska Humalojaa kädet selvästi ylhäällä. O'Connor sai tempustaan 2+10 rangaistuksen. Humaloja marssi koppiin tilanteen jälkeen. Häntä seurasi myös hetkeä aiemmin kulmassa siipeensä saanut Teemu Kivihalme.

HIFK:lla oli Kärppiä vastaan vaikeuksia avauserässä. Iltapuhde vaikeutui lisää, kun Ryan O’Connor taklasi Miska Humaljojaa päähän ja sai 2+10 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Erä on ylittänyt puolivälin ja tilanne on edelleen maaliton. Kärppien Nicklas Lasun johtama kakkosketju on saanut pisimmät hyökkäyspään pyöritykset aikaan. Kärpät pääsi ylivoimalle kun Juhani Tyrväinen otti pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Pakkopeli tuotti tulosta välittömästi, kun ykkösylivoima värkkäsi maalin vajaan puolen minuutin jälkeen. Kiekon maaliin iski Julius Junttila, jolle maali oli vasta kauden kolmas.

Hieman ennen erän puoltaväliä Kärppien kakkosketju sai maukkaan pyörityksen vieraiden päätyyn. Pyöritys päättyi HIFK-maalia vartioivan Atte Engrenin syliin ammuttuun laukaukseen.

Ottelun alku Raksilassa on ollut tunnusteleva. Kumpikaan joukkueista ei ole saanut järin vaarallisia maalipaikkoja eikä otetta pelistä. Ensimmäinen viisiminuuttinen on avauserästä takana.

Kiekko on jäässä ja peli käynnissä. Raksilassa vaikuttaa olevan tänään myös hyvin yleisöä paikalla.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 3-0.