Kärpät-HIFK 1.erä: Raksilassa räjähti - Shaun Heshka tykitti Kärpät johtoon

Kärpät ja HIFK jatkavat taistelua finaalipaikasta Raksilassa. Tilanne välieräsarjassa on tällä hetkellä tasan 1-1, kun molemmat ovat voittaneet kertaalleen toisen kotikaukalossa.

Kärppien kokoonpanosta puuttuu ykkösketjun sentteri Mikael Ruohomaa, joka loukkaantui torstain pelissä Helsingissä. Ruohomaan paikalla pelaa ruotsalaissentteri Nicklas Lasu.

Laitahyökkääjän tontilla aina pelannut Saku Mäenalanen saa vaativan roolin kakkosketjun sentterinä. Ketju toimi mainiosti jo Helsingin ottelun lopussa.

HIFK:n kokoonpanosta puuttuu järkälemäinen puolustaja Markus Kankaanperä, jonka puuttuminen jättää ison loven helsinkiläisten maalineduspelaamiseen.

HIFK:n maalilla aloittaa jälleen Kevin Lankinen. Kärpät luottaa Veini Vehviläiseen.

1.erä

Kolmas välieräottelu on käynnissä. Raksila näyttää loppuunmyydyltä illan pelissä. Ennen ottelua Jari Sailio kukitettiin sadan pudotuspeliottelun täytyttyä.

Ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut tunnustelua. Pelin tempo ei ole yltänyt edellisen pelin tasolle ja molemmat pelaavat vielä varovasti virheitä vältellen. Kunnollisia maalipaikkoja ei ole ollut ensimmäistäkään.

Avauserä on puolivälissä. Kärpät on ottanut pelistä otetta viime minuuttien aikana. Ykkösketju sai maalipaikan aikaan ja Humaloja teki yhden vahvan maalille nousun. Kiekko on pyörinyt enimmäkseen vieraiden päässä.

Viime minuutit ovat olleet puollestaan helsinkiläisten hallintaa. HIFK on pelannut pari kertaa kiekon kärppämaalin takaa maalin eteen. Hyvistä paikoista huolimatta Vehviläisen maali on pysynyt puhtaana. Paras paikka oli vieraiden Erik Thorellilla.

Kärpät siirtyi ottelussa johtoon, kun puolustaja Shaun Heshka laukoi kiekon ohi Kevin Lankisen.

Avauserässä ei nähty enempää maaleja ja erätauolle poistuttiin kotijoukkueen maalin johdossa. Pelillisesti erä oli melko tasainen. Kärpät sai maalin, mutta HIFK myös monta vaarallista paikkaa erityisesti päätypelinsä ansiosta. Torjuntoja kirjattiin Vehviläiselle kahdeksan, Lankiselle neljä.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-0.