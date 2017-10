Kärpät dominoi sarjataulukoita ja pistepörssejä – "Ei ihan heti tule mieleen vastaavaa"

Kärpillä menee juuri nyt loistavasti kautta linjan. Oululaiset ovat tällä hetkellä kärjessä kaikissa muissa sarjoissa paitsi miesten liigassa. Kärppäpelaajat ovat kärjessä myös eri sarjojen pistepörsseissä. Tilanne on poikkeuksellinen suomalaisessa jääkiekossa.

– Ei ihan heti tule mieleen vastaavaa alkukautta omalta ajaltani tai sitä ennenkään, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho myhäilee.

Kärpät on miesten Liigassa tällä hetkellä neljäntenä, mutta vain kaksi pistettä sarjaa tasapistein johtavien JYPin ja Lukon takana. Oululaisilla on oiva mahdollisuus nousta kärkeen, sillä Kärpät pelaa tällä viikolla molempia kärkijoukkueita vastaan. Tänään vastassa on Lukko Raumalla ja lauantaina JYP Raksilassa.

Syksyn menestys ei rajoitu pelkästään miesten liigajoukkueeseen. Muilla kärppäjoukkueilla menee vielä liiga-kärppiäkin paremmin.

Kärpät on ykkösenä A- ja B-nuorten SM-sarjoissa, C-nuorten SM-sarjan alkulohkossaan sekä Naisten SM-sarjassa. Kärpät on voittanut jokaisessa sarjassa eniten otteluita. Oululaiset ovat tehneet A-nuoria lukuun ottamatta myös eniten maaleja. Ainoastaan A-nuorissa JYP on onnistunut heiluttamaan verkkoa kolme kertaa Kärppiä enemmän. ­

Pistepörssit vahvasti keltamustien hallussa

Liigan pistepörssiä johtaa tällä hetkellä Julius Junttila tehoin 1+13. Heti toisena on ketjukaveri Charles Bertrand (8+5), jolla on myös Liigassa eniten tehtyjä maaleja. Junttila on syöttöpisteillään syöttöpörssin ylivoimainen ykkönen.

Puolustajien pistepörssin ykkönen on Kärppien Miika Koivisto tehoilla 3+7. Liigan tehotilaston ykkönen on Bertrand (+10). Ruotsalaissentteri Nicklas Lasu on heti perässä saldolla +9.

A-nuorissa Kärppien Aatu Luusuaniemi majailee aivan kärjen tuntumassa tehoin 9+6. Muissa sarjoissa kärppäpelaaja löytyykin pistepörssin piikkipaikalta. B-nuorissa Oliver Suni on paukuttanut kuusi maalia ja kerännyt kymmenen syöttöpistettä.

C-nuorissa Kärppien Aatu Räty on tehnyt kahdeksassa ottelussa hurjat 28 pistettä (13+15). Melkein yhtä kovaan vireeseen on yltänyt joukkuekaveri Valtteri Karnaranta (12+10).

Naisten liigan kymmenen kärjestä löytyy neljä kärppäpelaajaa. Konkari Saija Tarkki jakaa pistepörssin piikkipaikan 13 pisteellään.

”Pitkän ja suunnitelmallisen työn tulos”

Kärppien vahva syksy tuo hymyn paitsi kannattajien myös seurajohdon naamalle. Liigajoukkueen vaikean viime kauden jälkeen vahvat esitykset kautta linjan ovat balsamia haavoille.

– Ei tämä sattumaa ole. Tämä on pitkän ja suunnitelmallisen työn tulos, Aho sanoo muistuttaen samalla kauden olevan vasta alussa.

– Laakereilleen ei voi jäädä lepäämään. Päivittäin ja kausittain pitää tarkastella mitä olemme tehneet hyvin ja missä voimme vielä parantaa. Täytyy seurata myös mitä muualla tapahtuu. Kävimme viime kaudella tutustumassa muun muassa Frölundan toimintaan, mutta suoraanhan ei voi toiselta kopioida. Pitää ottaa mukaan hyvät jutut, jotka sopivat juuri siihen omaan toimintaan, Aho taustoittaa.

Vahva alkukausi kautta linjan ei tullut urheilutoimenjohtajalle yllätyksenä. Aho povasi jo ennen kauden alkua jokaisen juniorijoukkueen neljän parhaan joukkoon.

– Usein juniorijoukkueissa on vain terävin kärki joka kantaa. Meillä on tasaista laatua kaikissa joukkueissa, ja siihen päälle vielä se keihäänkärki.

Kärppien tämän hetken juniorijoukkueissa pelaa Ahon mukaan Kärppien liigajoukkueen tulevien vuosien runkopelaajia. Erityisen vahvana Aho näkee 2001-2002 ikäluokat, joissa Kärpillä on vahva edustus maajoukkueissa.

– Siellä on monta hyvää pelaajaa, jotka ovat tuloillaan ammattilaisuutta kohti. Mailit heidän pitää tehdä nyt siellä junioreissa.