Kärpät-Ässät 1.erä: Raksilassa kelaillaan taas videoita

Kärpät ja Ässät avaavat puolivälieräsarjansa Raksilassa. Kärpät lähtee otteluun runkosarjan voittajana. Ässät puolestaan raivasi tiensä ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta kaatamalla paikallisvastustajansa Rauman Lukon suoraan kahdessa ottelussa.

Kärpät tulee otteluun reilun viikon tauolta, kun taas Ässien pelituntuma Lukko-pelien ansiosta varmasti parempi.

Kärpät lähtee otteluun lähes parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Poissa ovat ainoastaan pitkäaikaispotilaat Mikko Niemelä ja Aleksi Mäkelä. Kärppien maalia vartioi Jussi Rynnäs, joka on voittanut kärppäpaidassa kymmenen peliä Ässiä vastaan putkeen.

Loukkaantumiset rasittavat Ässiä huomattaasti Kärppiä enemmän. Porilaisten riveistä puuttuvat muun muassa Ässissä liigatasolla läpi lyönyt Simon Suoranta sekä sentteri Philip McRae.

1.erä

Ottelu on käynnissä.

Peli on saanut vauhdikkaan alun. Kärppien Rasmus Kuparilla on ollut toistaiseksi paras paikka, mutta maalia ei syntynyt. Ässät sai hetkeä myöhemmin kovan myllytyksen kärppämaalille. Maalin menivät pelaajat ja varmasti myös kiekko siinä mukana. Tilanne tarkistettiin videolta, mutta videotuomarilla ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä pelivälinettä lihamuurin takaa.

Kärppien Miska Humaloja sai jo ensimmäisillä minuuteilla sen verran kolhuja, että joutui lähtemään pukukoppiin paikattavaksi. Ässien maalitilanteen videotarkistus kesti niin tolkuttoman kauan, että Humaloja ehti käydä paikattavana katkon aikana.

Erää on pelattu reilut viisi minuuttia. Kärppien oman alueen puolustuspelaamisessa on pahoja puutteita tällä hetkellä. Ässillä on ollut monta vaarallista paikkaa.

Avauserä on puolessa. Kärpät on ollut suurimman osan aikaa pahoissa ongelmissa ja virheitä on tullut lukuisia. Hetki sitten Kärpät sai pitkästä aikaa kunnon pyörityksen Ässien päätyyn ykkösketjun toimesta.

Kärppien Saku Mäenalanen sai erän puolivälin jälkeen 2+10 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. Puntit tasoittuivat kuitenkin vajaan minuutin jälkeen kun myös ässäpelaaja istahti jäähypenkille.

Kärpät sai lyhyen ylivoiman aikana muutaman paikan, muttei maalia. Ottelussa alkavat myös tunteet käymään kuumana hiljalleen.

Kärppien maalitilannetta tarkistetaan videolta, kun erää on jäljellä reilut kolme minuuttia. Käynnissä on muuten yksi tämän kauden pisimmistä eristä Raksilassa.

Videotarkistus kesti yhdeksän minuuttia. Tulos: ei maalia.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 0-0.