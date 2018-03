Kärpät-Ässät 1.erä: Kärpät karkaamassa Raksilassa - Nyt osui Junttila

Ässät on Raksilassa selkä seinää vasten, kun Kärpät hakee neljättä kiinnitystä välieriin. Maanantaina voiton Porista hakeneilla pikkupedoilla on nyt kolme otteluapalloa välieräpaikan varmistamiseen.

Ottelu käynnistyi synkeissä tunnelmissa, kun hallissa pidettiin hiljainen hetki seuran tällä viikolla menehtyneen huoltajan Harri Palosen muistoksi. Tämän lisäksi tunteita porilaisleirissä nostaa seuralegenda Veli-Pekka Ketolan 70-vuotissyntymäpäivän osuminen juuri porilaisten kannalta ratkaisupeliin.

Ässien kokoonpanosta puuttuu edellisen pelin kesken jättänyt hyökkääjä Simon Suoranta sekä kesken pelireissun sairastunut kapteeni Matti Kuparinen.

Kärppien kokoonpanossa ei ole tällä kertaa suuria muutoksia. Edellisessä ottelussa kesken pelin tehty muutos Nicklas Lasun ja Rasmus Kuparin paikkojen vaihtamisesta jäi voimaan. Tuoreena miehenä mukaan pelaavaan kokoonpanoon nousee pari peliä huilannut Jari Sailio.

Kärppien maalilla jatkaa hyvävireinen Veini Vehviläinen. Puolivälieräsarjassa loukkaantuneet Miika Koivisto ja Miska Humaloja eivät ole vielä pelikunnossa.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Kärpät sai otteluun salama-alun. Kotijoukkue siirtyi johtoon jo reilun parin minuutin pelin jälkeen. Kärpät on ottanut muutenkin ottelun hyvin haltuun ensimmäisten minuuttien aikana.

Ensimmäinen neljännes avauserästä on pelattu ja Kärpät on hallinnut miten tahtoo. Ässät ei saa tukittua enää keskialuetta kuten aiemmissa peleissä. Kärppien peli on näyttänyt ensimmäisten minuuttien aikana samalta kuin runkosarjassa parhaimmillaan.

Avauserä on puolessa. Kärppien meno on hieman rauhoittunut ja Ässätkin on saanut pari laatupaikkaa. Niiden jälkeen Kärpät on yleensä päässyt kuitenkin vaarallisiin vastahyökkäyksiin. Jasse Ikonen kilautti yhden vastahyökkäyksen jälkeen kiekon tolppaan.

Kärpät pääsi hieman erän puolivälin jälkeen ylivoimalle. Koko sarjan sukreasti toiminut pakkopeli toimi huomattavasti paremmin. Lähes puolentoista minuutin pyörityksen jälkeen Shaun Heshka tinttasi kiekon maaliin.

Kärpät pääsi pelaamaan jälleen ylivoimalla, kun Antoine Laganiere otti illan toiset jäähynsä. 2+2 minuutin rangaistus tuli korkeasta mailasta, joka osui Mikael Ruohomaan kasvoihin. Ylivoima toimi taas ja Julius Junttila pääsi iskemään Kärppien kolmannen maalin.

Ensimmäinen erä on Raksilassa taputeltu. Ässät pääsi pelaamaan erän lopulla vielä minuutin ylivoimalla, mutta ei saanut maalia aikaan. Porilaisilla on melkoinen vuori kiivettänävä, jos aikovat siirtää sarjan vielä huomiseksi Poriin.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 3-0.