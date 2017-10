KalPa kaatui Raksilassa – Kärpät palasi voittokantaan

Kärpät kaatoi KalPan Raksilassa lukemin 3-2.

3.erä

KalPa kavensi pelin vielä 11 sekuntia ennen erän loppua. Tasoitusta kuopiolaiset eivät saaneet kuitenkaan aikaan. Kärpät voitti ottelun lukemin 3-2.

Ottelua on jäljellä vajaat neljä minuuttia. Kärppien Jari Sailio lähti hetki sitten suihkuun saatuaan kymmenen minuutin käytösrangaistuksen.

KalPan kiri keskeytyi Santeri Lukan korkeasta mailasta saamaan jäähyyn. Sitä seuranneella ylivoimalla Kärpät siirtyi jo kahden matkan karkumatkalle Jani Hakanpään ylivoimamaalilla. Syöttöpisteen kirjautti tähän otteluun paluun tehnyt Ville Leskinen.

Viimeiset minuutit KalPa on hakenut tasoitusta tosissaan. Peli on pyörinyt pääasiassa Kärppien puolustusalueella.

Erän ensimmäinen neljännes on ollut tasaista vääntöä ja paikkoja on ollut molemmilla - Kärpillä kuitenkin paremmat. Molemmat maalivahdit ovat kirjauttaneet toistaiseksi kaksi torjuntaa. Puolustaja Jani Hakanpää oli hetki sitten Kärppien lääkärin paikattavana. Ilmeisesti Hakanpään naamaan oli tullut osuma.

Päätöserä on käynnistynyt Raksilassa.

2.erä

Kärpät pääsi pelaamaan erän viimeiset minuutit jälleen ylivoimalla. Kolme sekuntia ennen erän loppua se tuotti vihdoin myös tulosta, kun Mikael Ruohomaa vei Kärpät maalin johtoon.

Jälkimmäinen viisiminuuttinen toisesta erästä käynnistyi Kärppien ylivoimalla. Kärpät sai ennen jäähyä kakkosketjulla vahvan myllytyksen KalPan puolustusalueelle, ja Otto Leskinen joutui lopulta rikkomaan Nicklas Lasua.

Erän puolivälissä Kärppien johtomaali oli todella lähellä. Julius Junttila pääsi yrittämään kahdesti aivan maalin edestä, mutta toisen Helenius torjui. Toinen laukaus näytti osuvan näkymättömään pleksiin, sillä Raksilan videokuutiolta ei pystynyt sanomaan mihin kiekko lopulta pysähtyi. Maalia ei kuitenkaan videotarkistuksen jälkeen tullut. Kärpät pääsi kuitenkin ylivoimalle, KalPan laitettua kiekon katsomoon.

Heti vieraiden ylivoiman jälkeen oli Kärppien vuoro yrittää, kun Juuso Riikola komennettiin jäähyaitioon. Paras paikka oli Charles Bertrandilla, joka pääsi Lasse Kukkosen syötöstä yrittämään vapaasti maalin edestä, mutta Helenius veti pitemmän korren.

KalPa sai pelata erän alussa pari minuuttia ylivoimaa Mikael Ruohomaan pikkukakkosen ajan. Pakkopeli pyöri hieman laiskahkosti, eikä maaliakaan tullut. Sen sijaan Jari Salio karkasi läpi, mutta keinot loppuivat kesken.

Toinen erä on käynnissä. Illan ottelua on saapunut seuraamaan 5503 katsojaa. Paikalla on myös KalPan faniryhmä.

1.erä

Avauserä on Raksilassa pelattu. Erätauolle poistuttiin tasalukemissa 1-1. Erä oli tasainen ja loppua kohden KalPa pääsi entistä paremmin peliin kiinni. Maalivahtien torjunnat avauserän jälkeen kirjattiin Veini Vehviläinen 5, Riku Helenius 6.

Reilun kymmenen minuutin pelin jälkeen KalPa nousi tasoihin Kai Kantolan kauden ensimmäisellä maalilla. Maalin aikana jäällä oli Kärppien nelosketju. Kumpikaan joukkueista ei ole pystynyt murtautumaan kovin hyvin aivan vastustajan maalin eteen, joista iso osa maaleista tehdään.

Ensimmäisen viisiminuuttisen täytyttyä Kärppien neloskenttä hyökkäsi ja Rasmus Kupari vaati mailaa koputtamalla kiekkoa itselleen hyökkäyssinisellä. Jani Hakanpää toimitti sen Kuparille, jonka napakka laukaus upposi ohi KalPa-maalia vartioineen Riku Heleniuksen. Kärppien hyvä ote jatkui Kuparin maalin jälkeenkin.

Kärpät onnistui siirtymään johtoon KalPaa vastaan avauserässä, kun Rasmus Kuparin laukaus yllätti Riku Heleniuksen. Osuma oli 17-vuotiaalle Kuparille toinen Liigassa, kun käynnissä on ottelu numero 11.

Kärpät on hallinnut ensimmäisten minuuttien kiekollista peliä, mutta KalPalla on ollut ottelun paras maalipaikka toistaiseksi. Se syntyi Teemu Kivihalmeen virheen seurauksena.

Kiekko on jäässä, ottelu on käynnissä.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.