Junnon pelinumero nousi Haapaveden jäähallin kattoon - Kiekkolegenda on ylpeä juuristaan

Huskeissa ei enää pelata jääkiekkoa pelinumerolla kymmenen. Se kuuluu kiekkolegenda Juha Junnolle, jota muistettiin juhlallisin menoin ennen kolmosdivarin peliä Haapaveden jäähallissa lauantaina.

Junnon pelinumero jäädytettiin ja nostettiin hallin kattoon. Kyseessä on ensimmäinen Haapaveden jäähalliin ikuistettu pelinumero.

–Olin todella otettu, kun Huskien johto otti yhteyttä ja kertoi tästä huomionosoituksesta, Haapavedeltä kotoisin oleva Junno totesi puhuessaan jäällä otteluyleisön edessä.

Hän on kertoi olevansa ylpeä siitä, että sai jääkiekon parissa ensimmäiset oppinsa Haapavedellä.

–Kun lähdin vuonna 1977 Raumalle opiskelemaan ja pelaamaan jääkiekkoa, en olisi voinut uskoa, että nämä opit johtavat minut siihen, että opettajan ammatti jää vain muutamaan vuoteen ja elämäntyö tulee jääkiekon puolella, Junno huomautti.

Junno avasi puheenvuorossaan sitä, kuinka erilaiset olosuhteet olivat 50 vuotta sitten.

– Syksyisin haettiin Kirkkojärven jäältä pieniä metsälampia, joihin jää tuli pikkuisen ennen. Yleensä jää oli vain puolitoista, kaksi senttiä, kun mentiin jo jäälle. Jos ei muuta oppinut, niin oppi ainakin uimaan. Nimittäin kyllä meitä aina joku sinne humplahti, Junno muisteli.

Haapaveden kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala kiitteli Junnoa siitä, että tämä muistaa mainita joka käänteessä kotipitäjänsä ja kasvattiseuransa. Vahteala kertoi muistavansa hyvin erään Kärppien suomenmestaruusfinaalin.

–Kärpät voitti, en muista monesko suomenmestaruus se oli, katsoin televisiosta finaalipeliä ja siinä vaiheessa, kun sinä saavuit jäälle, siinä mainittiin, että jäälle tuli Haapaveden lahja Suomen jääkiekolle. Se hetki jäi hyvin mieleen, Vahteala totesi.

Haapaveden Urheilijoiden jääkiekkojaoston puheenjohtaja Jani Peltokangas toi esille kiitospuheessaan, että Junnon jääkiekon parissa tekemää työtä arvostetaan laajalti.

–Halusimme osoittaa kunnioitusta ja kiitosta jääkiekon parissa tekemääsi uraa kohtaan. Ansiosi jääkiekon ja seuratoiminnan kehittämisessä ja edistämisessä Suomessa ja koko kiekkoilevan Euroopan mittakaavassa ovat kiistattomat, Peltokangas totesi.

Hän muistutti, että Junno on omalla ammattitaidollaan ja periksiantamattomuudellaan ollut tekemässä parin vuosikymmenen aikana Oulun Kärpistä puolen Suomen joukkuetta ja sitä brändiä ja monialan yritystä, joka se nyt on. Lisäksi Junno on ollut kehittämässä valtavasti koko Pohjois-Suomen juniorijääkiekkoilua.