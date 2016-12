Jääkiekon valmentajaveteraani: ”Viime kauden taidot korvattava Montrealissa yhteishengellä”

Entisen jääkiekon valmentajaveteraanin Rauno Korven mukaan tämän vuoden Suomen joukkue Kanadan Montrealissa pelattavassa jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa ei ole niin tasokas kuin viime kautena.



–Ei sota yhtä miestä kaipaa, mutta kyllä se kahta kolmea jo kaipaa.



Korven mukaan joukkueen täytyy nyt korvata yhteistyöllä ja hengellä se, mikä viime vuoden pistenikkareilta puuttuu.



–Kyllä Suomi jatkoon pääsee, kunhan vain keskitytään seuraavaan peliin.



Entinen jääkiekkovalmentaja Juhani Tamminen uskoo Tanskan pelistä huolimatta Suomen mahdollisuuksiin.



Huono tulos keskiviikkoyön pelissä Tanskaa vastaan on Tammisen mukaan seurausta joukkueen onnettomasta maalivahtipelistä ja Suomen erittäin varovaisesta alusta, joka antoi vastustajalle mahdollisuuden päästä johtoon.



Nuorten Leijonien päävalmentaja Jukka Rautakorven tärkeä tehtävä on nyt Tammisen mukaan pistää oikeat kokoonpanot peliin.



–Pitää saada oikeat äijät oikeille paikoille. Maalivahdit ovat pelin tärkeimmät suorittajat. Meidän ykkösmaalivahtimme Vehviläinen epäonnistui nyt kutakuinkin täydellisesti.



Tärkein päätös Rautakorvelta on tulevissa peleissä hänen mukaansa maalivahdin valinta.



–Nyt olisi oman intuition mukaan aika pistää Vehviläinen sinne kaappiin odottamaan.



Suomea pidettiin ennakkosuosikkina, mutta nyt tilanne Tammisen mukaan muuttuu. Tänä vuonna ennakkosuosikki onkin Ruotsi.



–Jääkiekossa pätee yksi lainalaisuus ylitse muiden. Urheilun helpoin asia on lähteä peliin altavastaajana ja vaikein asia on pelata ennakkosuosikkina. Psykologinen asema ei koske pelkästään suomalaisia.



Kaukalon pienempi koko sekä tapa ajatella ja pelata ovat Tammisen mukaan Kanadan suurimmat erot Suomeen verrattuna.



–Meillä on kovia pelaajia mukana, mutta moni vastustaja on tottunut pelaamaan pienemmässä ja ahtaammassa tilassa.



Rautakorvella on Tammisen mukaan kova kokemus valmentamisesta. Hänkin tietää, että joukkueen pitää saada keskittyä ja yhtenäistyä. Kasvaakseen voittavaksi joukkueeksi sen täytyy myös saada karmeita kokemuksia, niin kuin nyt.



–Tulee voittoputkia ja tappioputkia, jollainen meillä nyt on päällä. Rautakorpi on nyt vastuussa joukkueen mentaalisesta valmentamisesta. Pettymyksessä rypeminen ei nyt auta, sillä pelaajien mieliala täytyy saada käännettyä.