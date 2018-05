Mielipiteitä on tasan kaksi: maailman tämän hetken paras jääkiekkoilija on joko Connor McDavid tai Sidney Crosby.

– Olen otettu aina, kun nimeni mainitaan tällaisessa yhteydessä, mutta mielestäni pelaajien vertaileminen on turhaa, McDavid sanoo.

Leijonien johtoporras elää vuosi toisensa perään jännittäviä aikoja keväisin. Koskaan ei tiedetä, ketkä suomalaiset NHL-pelaajat viitsivät lähteä mukaan MM-kisoihin.

Jääkiekon emomaassa Kanadassa vastaavaa ongelmaa ei näyttäisi olevan.

Kanadan general manager Martin Brodeur kertoi Herningissä pelatun alkulohkon yhteydessä, että MM-joukkueen kasaaminen on nykyisin melko kivuton prosessi. Maalivahtilegenda painotti, että etenkin nuorilla pelaajilla on valtava halu kantaa maajoukkuepaitaa.

– Connor McDavid oli ensimmäisiä, jotka soittivat meille. On hyvä alku joukkueen kasaamiselle, kun maailman paras pelaaja ilmoittaa haluavansa pelaamaan, Brodeur naurahti.

Brodeur ei epäröinyt tituleerata Edmonton Oilersin 21-vuotiasta supertähteä maailman parhaaksi. Kaikki eivät ole samaa mieltä. Esimerkiksi Suomen joukkueen sisällä näkemykset jakautuvat tasaisesti McDavidin ja Sidney Crosbyn välille.

”Media- ja fanitulvan, huonojen suoritusten myötä tulevan kritiikin ja muun vastaavan kanssa oppii elämään.”

McDavid on aavistuksen kyllästynyt puhumaan koko aiheesta. Hän on saanut kuulla itseensä ja Crosbyyn liittyvää vertailua liiaksi asti viimeisen kahden vuoden aikana.

– Ymmärrän, että ihmiset puhuvat tästä. Olen otettu aina, kun nimeni mainitaan tällaisessa yhteydessä, mutta mielestäni pelaajien vertaileminen on turhaa.

– Sid (Crosby) on ainutlaatuinen pelaaja ja suuri johtaja. Hänellä kolme Stanley cupia, kaksi olympiakultaa ja maailmanmestaruus. Minä en ole saavuttanut vielä lähellekään samaa. On syytä myös muistaa, että NHL:ssä on paljon muitakin loistavia pelaajia. On mahdoton verrata esimerkiksi maalivahteja ja hyökkääjiä keskenään, McDavid mietti alkulohkon päätösottelun jälkeen.

Mahdollisuus voittaa on syy, miksi McDavid on nyt Tanskassa.

– Kanadan joukkueelta odotetaan aina mestaruutta. Kannattajat ja lehdistö asettavat meille sen paineen. Mielestämme meidän kuuluisi voittaa, mutta turnauksessa on monta muutakin huippujoukkuetta. Matkan varrella voi sattua kaikenlaista.

McDavid on kymmenen vuotta nuorempi kuin Crosby. Nuorukaisen häviää sentterikollegalleen vielä fyysisyydessä ja tasapainossa, mutta luistelutekniikka on täyttä timanttia. McDavidin huippuvauhti jäällä hipoo 40 kilometriä tunnissa ja hänen ensimmäiset luistinpotkunsa ovat häkellyttävän nopeita.

Ei ole sattumaa, että McDavidin ympärillä on riittänyt kohinaa teinivuosista lähtien. Järkyttävät pistemäärät juniorisarjoissa poikivat kanadalaiselle jo 15-vuotiaana muhkean sponsorisopimuksen urheiluvälinevalmistaja Reebokin kanssa.

– Asioista ei pidä huolehtia liikaa, vaan niiden pitää antaa tapahtua. Ammattilaisuus tuo mukanaan uusia asioita. Media- ja fanitulvan, huonojen suoritusten myötä tulevan kritiikin ja muun vastaavan kanssa oppii elämään, kun muistaa nauttia itse pelistä.

Nöyrässä ja aavistuksen hiljaisen oloisesta nuorukaisen vastauksesta tulee vääjäämättä mieleen ikätoveri Sebastian Aho. Molempien herrojen ajatusmaailmassa kaikista tärkeintä on se, että kunhan pääsee pellaamaan.

Katso jääkiekon MM-kisojen otteluohjelma!

Kaikki MM-kisojen jutut ja videot löytyvät täältä.