Huikea kiekkonäytelmä ohi – Tappara haki voiton Raksilasta jännittävien vaiheiden jälkeen

Tappara voitti huikean viidennen finaalin Raksilassa maalein 4-5. Yhdeksi kaikkien aikojen parhaista finaalipeleistä noussut peli tarjosi kiekkoviihdettä mahan täydeltä. Finaalisarja on nyt tilanteessa 3-2.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Maamme-laulun esitti tällä kertaa Oulun Big Bandin solisti Satu Hammar.

Tappara siirtyi ottelussa johtoon jo reilun minuutin pelin jälkeen. Niko Ojamäki pääsi yllättämään Veini Vehviläisen hieman puolustaja Aleksi Mäkelän jaloista lähteneellä vedolla.

Tappara sai kaipaamansa alun viidenteen finaaliin, kun tamperelaiset avasivat kamppailun maalihanat. Avauserä ehti vanheta vain reilun minuutin, kunnes Niko Ojamäki sivalsi terävällä kudilla kiekon ohi Veini Vehviläisen. Osuma päätti Ojamäen kahdeksan ottelun pisteettömän putken.

Tapparan maalin jälkeen peli on ollut aavistuksen sekavaa. Kärpät haki kertaalleen komealla pystysyötöllä Julius Junttilaa hyökkäyssiniseltä, mutta kiekko meni lopulta Dominik Hrachovinalle.

Kärpät sai hyvän paineen ykkös- ja kakkosketjujen toimesta. Ykkösketju sai värkättyä hyvän maalipaikankin, mutta Hrachovina torjui.

Kärppien vahva vaihe jatkui. Kiekko on pyörinyt viime minuutit ainoastaan Tapparan päädyssä. Kärpät myös pääsee vaihtamaan kesken hyökkäyspyöritysten, joten Tappara on todellisissa vaikeuksissa. Muun muassa Otto Karvisella oli loistava maalipaikka.

Raksilassa pelattiin yli puolet erästä ilman pelikatkoa. Melko uskomatonta. Vauhti pelissä on äärimmäisen kova tällä hetkellä. Kärpät hallitsee tapahtumia.

Kärppien paineen jälkeen Tappara iski tylysti liigan mainoskatkojen jälkeen. Loistavan syötön maaliin antoi Jan-Mikael Järvinen. Maalin teki Jukka Peltola. Maali oli kylmä suihku Kärppien niskaan. Jäällä oli Jesse Koskenkorvan kentällinen.

Heti perään Niko Ojamäki iski Tapparalle kolmannen maalin. Osumien välissä oli vain 15 sekuntia. Maalin jälkeen kärppämaalille luisteli Jussi Rynnäs.

Kärppien tuska syveni, kun Nicklas Lasu otti pikkukakkosen. 45 sekunnin aikana Tappara on tehnyt kaksi maalia ja Kärpät otti vielä jäähyn. Todellinen musta minuutti Kärpille.

Tapparan neljäs maali oli erän viimeisillä sekunneilla lähellä. Tilanne tarkistettiin vielä videolta erän jälkeen. Kärppäpelaajat ehtivät poistua jo pukukoppikäytävälle, mutta heidät komennettiin takaisin odottamaan tuomiota. Lopulta se tuli, ei maalia, ja pelaajat pääsivät tauolle.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä. Kärppien pitää tehdä neljä maalia, jos pikkupedot haluavat juhlia Suomen mestaruutta tänään. Kärpät on noussut tällä kaudella ennenkin kolmen maalin takaa ohi.

Kärpät sai hyvän alun erään. Jari Sailio oli lähellä ohjata kavennuksen, mutta ohjaus meni hieman ohi.

Aleksi Mäkelän lyöntilaukaus osui Otto Karvista kasvoihin. Karvinen pitelee parhaillaan jääpussia kasvoillaan vaihtoaitiossa.

Kärppien vahva vaihe jatkuu. Kakkosketju oli värkätä maalin, kun Junttila ja Nicklas Lasu pääsivät kahdella yhtä vastaan. Junttilan syöttö meni kuitenkin hieman liian eteen.

Kärppien luistin on liikkunut todella hyvin. Fyysisestä väsymyksestä ei näy merkiäkään.

Maalille komennettu Jussi Rynnäs pelasi muuten viimeksi yli kuukausi sitten. Rynnäs on torjunut toistaiseksi vasta kolme kertaa.

Teemu Kivihalme lähti jäähyaitioon, kun amerikkalaispuolustaja löi poikittaisella Tapparan Tomas Zaborskya. Tshekkihyökkääjä jäi tilanteen jälkeen jäähän makaamaan. Kivihalme sai 2+10 minuutin rangaistuksen ja Tappara pääsi ylivoimalle.

Alivoiman aikana Lasulta lähti terä luistimesta. Ruotsalaisen paluu vaihtoaitioon oli yksi kevään suurimmista urheiluteoista. Liikkeet olivat sen verran teräviä.

Kärpät kesti alivoiman ilman takaiskua.

Mailahäirintää saa harrastaa täysin surutta. Niistä ei jäähyjä vihelletä finaaleissa herkästi.

Tappara siirtyi hieman erän puolivälin jälkeen jo neljän maalin päähän. Maalintekijä oli Otso Rantakari. Syöttöpisteet kirjasivat Jere Karjalainen ja Ojamäki.

Kärppäluotsi Mikko Manner on sekoittanut hieman ketjuja. Bertrand kävi pelaamassa Koskenkorvan ja Sailion kanssa. Koblizek kävi Leskisen paikalla kakkosketjussa. Saa nähdä ovat muutokset pysyviä.

Yhdenlainen ottelun kuva oli Kärppien hyökkäys hetki sitten. Mikael Ruohomaa toi kiekon ylös ihan hyvän näköisessä hyökkäyksessä. Ruohomaa veti ratkaisuhetkellä kiekosta ohi, Tappara päästi ylivoimahyökkäykseen, eikä Ruohomaa jaksanut enää polkea puolustukseen mukaan.

Kärpät pääsi erän lopussa ylivoimalle. Joona Luoto otti pikkukakkosen. Kärpät avasi maalitilin Julius Junttilan osumalla.

Erän viimeisillä sekunneilla Tapparan Matti Järvinen otti jäähyn poikittaisesta mailasta. Kärpät pääsee aloittamaan kolmannen erän ylivoimalla.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut. Kärpät aloittaa erän lähes kahden minuutin ylivoimalla. Kärpät onnistui ylivoimalla, kun Miika Koiviston laukaus upposi maskin takaa ohi Hrachovinan.

Hetkeä myöhemmin Karvisella oli avopaikka nostaa Kärpät jo maalin päähän, mutta kärppähyökkääjä ei onnistunut.

Ketjut ovat eläneet jatkuvasti toisesta erästä lähtien. Kahta samaa koostumusta ei usein nähdä.

Kärpillä on edelleen ote pelistä. Jalkakin vaikuttaa kevyemmältä kuin Tapparalla. Vieraat ovat saaneet muutamia hyökkäyksiä oululaisten päätyyn, mutta laukaukset ovat olleet luokattomia.

Hieman ennen erän puoltaväliä Kärpät nousi jo maalin päähän. Ranskalaishyökkääjä Charles Bertrand iski Kärppien kolmannen osuman. Syöttöpisteet merkkauttivat Miika Koivisto ja Ville Leskinen.

Raksilassa on tunnelma katossa. Kärpillä on todella vahva vaihe menossa. Vaihtoaitiossa lyödään kättä yhteen ja kannustetaan toisia. Draivi on päällä.

Lasse Kukkonen tasoitti ottelun. Raksilan katto nousee kohta ilmaan. Tunnelma on kirjaimellisesti katossa.

Yleisö laulaa laaassekukkonen, Lasse Kukkonen!

Peliaikaa on jäljellä reilut kuusi minuuttia. Kärpät hallitsee peliä lähes täydellisesti.

Tappara sai jäähyn ja Kärpät pääsi ylivoimalle. Kärpät pyöritti ylivoimaa hyvin, mutta maali jäi näkemättä.

Kolmatta erää on jäljellä alle neljä minuuttia.

Tappara pääsi vajaat kolme minuuttia ennen kolmannen erän loppua kahdella yhtä vastaan hyökkäykseen. Sen päätteeksi Jukka Peltola vei Tapparan taas johtoon. Maali oli saavillinen jäävettä Kärppien ja Raksilan yleisön niskaan.

Peliaikaa jäljellä minuutti. Kärpät otti maalivahdin pois.

Kärpät sai hyvän vedon 10 sekuntia ennen erän loppua. Vielä viimeisellä sekunilla kiekko nuoli Tapparan maalia. Se ei kuitenkaan riittänyt ja Tappara voitti huikean ottelun lukemin 4-5.