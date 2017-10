HIFK vienyt Kärppiä pari vuotta kuin pässiä narussa – "Varmasti tulee karnevaaliottelu"

Kärpät kohtaa Helsingin IFK:n Raksilassa joukkueiden kauden ensimmäisessä keskinäisessä ottelussa. Peli alkaa kello 18:30.

Helsinkiläiset ovat olleet Kärpille tyly vastustaja kahden edellisen kauden ajan, sillä voitot ovat viime kevään surullisen kuuluisat pudotuspelit mukaan luettuna murskaavasti 10-2 IFK:n hyväksi.

– Onhan nämä HIFK-pelit yhdenlaisia klassikkopelejä ja varmasti nytkin tulee karnevaaliottelu. Haluamme pitää kiinni omasta hyvästä kotivireestä, kärppäluotsi Mikko Manner toteaa.

Kärpillä on mahdollisuus nousta voitolla sarjakärkeen ohi Turun Palloseuran. Oululaiset ovat tällä hetkellä kuntopuntarin kärkijoukkue, joten peli on viime aikoina sujunut tuloksellisesti erinomaisesti.

Otteet kaukalossa ovat kielineet kuitenkin pienestä turnausväsymyksestä, eikä Kärpät ole yltänyt aivan alkukauden raikkauteen. Juuri nyt joukkueella on menossa myös hieman kovempi jakso harjoittelussa.

– Raikkautta ei pysty säilyttämään mitenkään koko kautta. Elokuussa harjoittelimme kovaa, mutta alkukausi mentiin enemmän pelien ehdoilla. Nyt taas treenataan kovempaa. Pitää uskaltaa harjoitellakin, eikä voi mennä vain pelien ehdoilla, Manner taustoittaa.

HIFK on nousussa

Helsinkiläisten alkukausi lähenteli katastrofia, mutta nyt HIFK on päässyt hyvään tuloskuntoon. Viimeisestä kuudesta pelistä IFK on voittanut neljä. Viimeksi lauantaina joukkue kaatoi sarjakärki TPS:n turkulaisten kotikentällä.

– HIFK otti alkukauden häpeää vastaan häviten neljä peliä CHL:ssä ja kontaten Liigassa. Tällä hetkellä he ovat kuitenkin kuumimpia joukkueita. Katsoin heidän edellistä peliä lopusta, niin siellä joku (Thomas) Nykopp heittäytyy selkä edellä kiekon eteen lopussa, kun he johtavat 5-2. Todella ison moraalin tekoja. Joukkue on varmasti vaarallinen ja yhtenäinen, kun tuollaisia juttuja näkyy pelissä. Meidän täytyy pystyä vastaamaan heille ensin sydämen suuruudessa ja taistelutahdossa, Manner analysoi.

Kärpät lähtee illan otteluun omalla tutulla tyylillä. Päävalmentajan mukaan vaihtorytmi, pelin kääntönopeus ja kurinalaisuus korostuvat tutun vauhdin säilyttämisessä. Maalineduspelaaminen on ollut Kärppien teema koko toisen kymmenen pelin jakson ajan.

– Se on ollut selkeä pelillinen kehityskohde meillä, jotta saisimme sitä samaan suuntaan kuin JYPillä ja Tapparalla. Ei siinä ihan täydellisesti olla onnistuttu, mutta suunta on kuitenkin oikea.

Kärppien kokoonpanoon palaa kanadalaispuolustaja Shaun Heshka. Loukkaantumistilanteen helpottaessa kokoonpanossa alkaa olla enemmän pelaajia kuin mitä jäälle mahtuu. Mannerin mukaan Kärpillä on 4-6 pelaajan rinki, jotka kiertävät kokoonpanossa. Näiden pelaajien avulla kentälle saadaan aina tuoreita jalkoja.

Mielenkiintoinen muutos kokoonpanossa on myös Rasmus Kuparin nostaminen Miska Humalojan ja Jari Sailion muodostamaan ketjuun. Rymykaksikon ketjukaveri tuntuu vaihtuvan melkein joka peliin. Kupari tuo varmasti ketjuun kiekollista osaamista.

Kärppien maalilla pelaa jälleen Veini Vehviläinen, joka on saanut viime aikoina todella paljon vastuuta.

Kärppien kokoonpano HIFK-ottelussa:

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Rasmus Kupari

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

Tuomas Vartiainen - Jyri Junnila – Juha Koivisto

7. puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs