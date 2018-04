HIFK-Kärpät 3.erä: Kaksi erää takana, Kärpät maalin perässä – Asetelmat herkulliset päätöserään

Kärpät lähtee metsästämään viimeistä kiinnitystä liigafinaaleihin, kun se kohtaa Helsingin IFK:n Nordenskiöldinkadun jäähallissa Helsingissä. Eilisen jatkoerävoittonsa ansiosta Kärpät johtaa välieräsarjaa voitoin 3-2.

Näistä asetelmista tilastot ovat vahvasti Kärppien puolella. Suositulta Liigan epäviralliselta tilastosivulta liigadata.fi kaivetun tiedon mukaan 3-2-johto pudotuspeleissä kotiedulla höystettynä on ollut Liigassa 31 kertaa. 21 kertaa johdossa ollut joukkue on voittanut seuraavan pelin ja koko sarjan.

Kärpät esitteli eilisessä kotipelissä täysin uudistetut hyökkäysketjut. Niihin on tehty nyt pieni muutos, sillä Charles Bertrand ja Nicklas Lasu vaihtavat päittäin paikkoja ykkös- ja kolmosketjuissa.

Kärppien ylimääräinen hyökkääjä on tällä kertaa Jyri Junnila. Maalivahtivalinta ei yllätä ketään, sillä tolppien väliin luistelee jälleen Veini Vehviläinen.

HIFK on sekoittanut hieman ketjuja eilisen jälkeen. Muun muassa eilen helsinkiläisten ainoan maalin viimeistellyt Juha-Pekka Haataja pelaa nyt Jarkko Malisen johtamassa kolmosketjussa.

Eilen nelossentterinä pelannut Panu Mieho on tänään ykkösketjun keskushyökkääjä rinnallaan kapteeni Lennart Petrell ja Joonas Rask. Puolustaja Mihkali Teppo on pudonnut kokoonpanosta. Tilalle on nostettu Saku Salmela.

1.erä

Helsingin jäähallissa on hyvä tunnelma ja katsomot täyttymässä viimeisiä paikkoja myöten pikku hiljaa. Kärpät luisteli jäälle pienen vihellyskonsertin saattelemana. Ennen ottelua kuultiin luonnollisesti myös Maamme-laulu. Pohjoinen ei kajahtanut luonnollisesti samalla voimakkuudella kuin Raksilassa.

Ottelu on käynnissä.

Kärpät on aloittanut ottelun pirteästi. Kakkosketjulla oli heti vaarallinen paikka, mutta Kevin Lankinen torjui Saku Mäenalasen ohjauksen.

Tämän jälkeen HIFK sai painetta ja hyvän ohjauksen myös Veini Vehviläisen maalille. Hetken punaisten paineen jälkeen Jari Sailio rikkoi ja komennettiin jäähylle. Kärpät kesti kuitenkin alivoiman hyvin. Sailio sai siipeensä välittömästi jäähyltä päästyään ja paine jatkui Kärppien päässä. Lopulta se tuotti tulosta ja HIFK siirtyi johtoon Markus Kankaanperän siniviivalämärillä.

Lehdistökatsomon viereen tallusti hetki sitten muuten Juhamatti Aaltonen. Kumpaahan joukkuetta Aaltonen kannustaa?

Helsingissä on huomattavasti parempi tunnelma hallissa kuin Raksilassa. Punapaitaiset kannattajat laulavat ja kannustavat isolla joukolla jatkuvasti omiaan. Osansa siihen tekee tietysti sekin, että halli on suurempi ja väkeä enemmän.

HIFK piti otteen itsellään maalinsa jälkeen ja lisää tuli hetken päästä. Kärppien puolustaessa Kristian Vesalainen horjahti hieman ja punapaita pääsi karkuun. Hetken päästä kiekko olikin jo Vehviläisen takana Jarkko Malisen toimesta.

Jarkko Malinen iski isäntien toisen osuman.

Kärpät sai pitkästä aikaa paineta HIFK:n päätyyn Humalojan kentän toimesta. Nicklas Lasu petasi Juha Koivistolle hyvän paikan maalille, mutta Koivisto ei onnistunut. Heti perään Kärpät olikin kovassa mankelissa omassa päässä.

Erää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Kotijoukkue on hallinnut peliä ja tulee päälle todella kovaa. Kärpät vaikuttaa tällä hetkellä aika aseettomalta. Koko peliä HIFK tuskin jaksaa pitää samaa tempoa päällä.

Kärpät sai hieman otetta erän lopulla, mutta tulostaululle se ei konkretisoitunut. Erätauolle poistuttiin kotijoukkueen kahden maalin johdossa.

Kärppien ketjuista Mäenalasen ja Humalojan ketjut saivat ajoittain peliä käyntiin. Ykkösketju sen sijaan oli melko näkymätön. Maalivahtien torjunnat kirjattiin Lankinen 6, Vehviläinen 5.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä. Kärpät sai heti ensimmäisessä vaihdossa paineen kotijoukkueen päätyyn. Kärpät saikin kavennettua heti erän alussa Julius Junttilan maalilla. Syötön antoi Ville Leskinen.

Kärppien maali hiljensi hallia merkittävästi. Myös etä-kärppien kannustus alkoi kuulumaan.

Veini Vehviläinen nappasi juuri Kärppien kannalta elintärkeän torjunnan. Teemu Tallberg pääsi yrittämään aivan maalin edestä, mutta Vehviläisen hanskakäsi nappasi todellisen haamutorjunnan.

Kärpät on ollut pelissä paremmin mukana toisessa erässä. Kärpät oli saada hieman onnekkaan maalin, mutta kiekko ei pomppinut perille.

HIFK otti erässä aikalisän reilun viiden minuutin pelin jälkeen. HIFK teki maalin välittömästi aikalisän jälkeen. Maalintekijänä Juhani Tyrväinen.

Nuori kärppäpuolustaja Teemu Kivihalme on saanut tänään pari kovaa taklausta.

Erä lähestyy puoltaväliä. Kärppien parantunut peli-ilme ei näy taululla vielä. Lankinen on joutunut torjumaan erässä jo yhdeksän kertaa. Se on enemmän kuin ensimmäisessä erässä yhteensä.

Kärpät pääsi erän puolivälin jälkeen ylivoimalle, kun Teemu Eronen otti pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Pakkopeli ei alkanut hyvin, sillä Shaun Heshka menetti kiekon omassa päässä helpossa tilanteessa ja HIFK oli tehdä maalin.

Se jatkui kuitenkin Kärppien kannalta paljon paremmin, Kärpät sai yrittää parikin kertaa Lankisen edestä varsin vapaasti. Lopulta Charles Bertrand teki pitkästä aikaa maalin ja laittoi kiekon verkkoon. Mäenalanen ja Ruohomaa kirjauttivat syöttöpisteet. Tehopiste oli Mäenalaselle illan toinen.

Erää on jäljellä viitisen minuuttia ja peli pyörii tällä hetkellä pääasiassa helsinkiläisten puolustusalueella. Kärpät hakee tasoitusta erän loppuun.

Kärpät oli lähellä maalintekoa, kun HIFK-puolustaja haparoi puolustussinisellä ja Kärpät nappasi kiekon. Laukaus kuulosti osuvan tolppaan.

Erän lopulla tunteet olivat kiehua yli, kun ensin Jasse Ikonen taklasi punapaidan pahan näköisesti laidassa. Tämän jälkeen pelaajat hakivat kentällä enemmän toisiaan kuin kiekkoa. Erätauko pelasti isommilta kähinöiltä.

Torjunnat kirjattiin toisessa erässä Lankinen peräti 17, Vehviläinen 6.

3.erä

Otttelun kolmas erä on alkanut. Juhamatti Aaltoselle riitti muuten vajaa erä liigakiekkoa. Avauserän lopun jälkeen Aaltosta ei ole enää näkynyt.

Kärpät on aloittanut kolmannen erän hyvin. Ykkösketju sai hetki sitten pitkän pyörityksen kotijoukkueen päätyyn, mutta aivan huippuvaarallista ykkösluokan maalipaikkaa ei syntynyt. Kakkosketju jatkoi painetta heti perään.

Kotikannattajat vihelsivät taas lujaa ja korkealta, kun Humaloja tarkertui HIFK-pelaajaan Kärppien puolustusalueella.

Pelissä mennään nyt mukavaa vauhtia päästä päähän. Ottelun kaikkia maaleja ei ole vielä varmasti nähty.

Kaleva seuraa ottelua Helsingissä. Tilanne on tällä hetkellä 3-2.