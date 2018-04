HIFK-Kärpät 2.erä: HIFK avasi maalitilin rangaistuslaukauksella

HIFK on kotihallissaan lähes pakkovoiton edessä, kun Kärpät hakee jo kolmatta kiinnitystä liigafinaaleihin. Kaksi edellistä ottelua voittanut oululaisryhmä on välieräsarjassa tällä hetkellä niskan päällä ja johtaa voitoin 2-1.

Kärppien kokoonpanoon palaa edellisessä Helsingin ottelussa loukkaantunut ykkösketjun sentteri Mikael Ruohomaa, joka ottaa oman paikkansa ykkösketjusta. Kärppien maalilla pelaa nollapelin edellisessä ottelussa pelannut Veini Vehviläinen.

HIFK:lta puuttuu edelleen järkälepakki Markus Kankaanperä, jonka poissaolo näkyy helsinkiläisten maalineduspelaamisessa. HIFK-valmennus on nostanut kokoonpanoon Joe Finleyn, jonka myötä oman maalin edustan varjelua pyritään parantamaan.

Myös HIFK on luottanut koko sarjan ajan samaan maalivahtiin ja tolppien väliin luistelee nytkin Kevin Lankinen.

1.erä

HIFK aloitti pelin vahvasti ja pääsi ylivoimalle jo parin minuutin pelin jälkeen, kun Miska Humaloja otti kahden minuutin rangaistuksen huitomisesta. Kärppien tuska syveni, kun Jani Hakanpää otti reilua minuuttia myöhemmin toisen rangaistuksen.

HIFK pääsi 34 sekunniksi kahden miehen ylivoimalle. Kärpät kesti hyvin, eikä HIFK saanut maalia. Ruotsalaissentteri Nicklas Lasu sai kuitenkin kiekon kipeästi käteensä.

Kärpät on saanut ottelussa toistaiseksi yhden paikan, kun Ville Leskinen ja Saku Mäenalanen karkasivat hyökkäykseen. Lankinen kuitenkin torjui.

HIFK on pitänyt otetta ylivoimansa jälkeen. Kärppien Veini Vehviläisellä on pieniä luistinongelmia. Vehviläisen jalka lähti luistimen takia alta kesken torjunnan, ja hetkeä myöhemmin luistimia jouduttiin huoltamaan vaihtoaition edessä.

Kärppien ykkösketju järkkäsi oululaisille hyvän maalipaikan Miika Koiviston ja Julius Junttilan toimiessa arkkitehteina. Lankinen sai kuitenkin peitettyä etukulman hyvin.

Molemmilla on ollut maalipaikkoja jo mukavasti. Kotijoukkueen paras paikak viime minuuttien aikana oli Lennart Petrellin paikka, kun kiekko tippui vähän onnekkaasti kapteenin lapaan maalin edessä. Vehviläinen on kuitenkin ollut mies paikallaa.

HIFK:n Juha Jääskä ajoi todella kovaa Vevhiläisen päälle hyökkäyksen päätteeksi. Kärppien Julius Junttila antoi poikittaisella hyvät vauhdit Jääskälle.

Maaleja ei avauserässä nähty. Kärpät otti neljä pikkukakkosta erän aikana ja HIFK sai pelata reilusti ylivoimaa. Selvää on, että vastaavaa jäähymäärää Kärpät ei kestä tulevissa erissä.

2.erä

HIFK avasi maalitilin toisen erän alussa Erik Thorellin rangaistuslaukauksella. Se tuomittiin, kun tuomaristo näki Nicklas Lasun rikkoneen punapaitaa läpiajotilanteessa.

Viime minuutit HIFK on keskittynyt puolustamaan ja Kärpät keksimään keinoja ohittaa kotijoukkueen keskialueen trap. Pari kertaa se on onnistunut ja Kärpät on saanut pari kutia kohti Lankisen maalia.

Kaleva seuraa ottelua. Tilanne on tällä hetkellä 1-0.