Ex-kärppä Pyörälä ei stressaa Bern-uran nihkeää starttia – "Pitää parantaa"

Kärpistä täksi kaudeksi Sveitsin liigan Berniin siirtynyt Mika Pyörälä on oppinut pitkällä urallaan, ettei asioita kannatta stressata liikaa.

Kokemattomampi pelaaja voisi hermostua siitä, että kahdessa edellisessä ottelussa käsky on käynyt katsomoon. Tilanne on kaikkea muuta kuin tavanomainen Pyörälälle, joka summasi Kärpissä ilta toisensa jälkeen hurjia, yli 20 minuutin ottelukohtaisia jääaikoja.

Pyörälän, 36, startti Bernissä on ollut nihkeä, mutta konkari tietää, että tilanteeseen on yksi lääke: kova työnteko.

– Pelit ovat sujuneet ihan ok. Mutta täällä Sveitsissä ok ei riitä. Tiedostan, että minun on parannettava peliäni ja oltava myös tehokkaampi, Pyörälä painottaa.

Ulkomaalaispelaajiin kohdistuvat odotukset ovat Sveitsissä aina katossa. Suuren yleisön ja median silmissä hyökkääjien käytännössä ainoita onnistumisen mittareita ovat maalit ja tehopisteet.

Bern on pelannut Sveitsin liigassa toistaiseksi kuusi ottelua, joista kolmessa Pyörälä ei ole ollut kokoonpanossa. Kolmessa pelaamassaan ottelussa Pyörälä on viimeistellyt yhden maalin.

Katsomokomennus on sikäli erikoinen, että Pyörälä valittiin viime keväänä Suomessa Liigan runkosarjan parhaaksi pelaajaksi. Lisäksi Berniä valmentaa oululaislähtöinen Kari Jalonen, joka on Pyörälälle tuttu luotsi sekä Kärpistä että Suomen maajoukkueesta.

Kova kilpailu peliajasta

Euroopan kiistattomiin suurseuroihin lukeutuvan Bernin joukkue on niin kova, ettei edes Suomen maajoukkueen luottopelaaja voi olla varma vastuusta.

Bernin palkkalistoilla on Pyörälä mukaan luettuna viisi NHL-taustaista ulkomaalaispelaajaa, joista pelaavaan kokoonpanoon saa Sveitsin liigan sääntöjen mukaan ottaa neljä.

– Tiesin tilanteen, kun tein sopimuksen. Siinä ei ole mitään yllättävää, Pyörälä korostaa.

Ulkomaalaispelaajien hierarkiassa Pyörälän edellä ovat – ainakin vielä – keskushyökkääjät Mark Arcobello ja Andrew Ebbett, jotka todistivat arvonsa Jaloselle jo Bernin viime kauden mestaruustaipaleella.

Myös kanadalainen puolustaja Maxim Noreau on pelannut kaikissa Bernin liigaotteluissa.

Neljännestä vapaasta paikasta Pyörälä taistelee kanadalaisen hyökkääjän Mason Raymondin kanssa.

Yli 500 ottelun NHL-urallaan 251 tehopistettä summannut Raymond sai vastuuta viime viikonloppuna ja iski avausmaalinsa Sveitsin liigassa. Myös Raymond on uusi tulokas Bernin nimekkäässä ryhmässä.

Vakiopaikka vielä haussa

Sveitsin liigan pelien ohella Bern on tahkonnut Mestarien liigaa. Alkukauden otteluissa Pyörälä on urakoinut sekä laita- että keskushyökkääjänä.

– Näyttää siltä, että Jalonen ei ole vielä löytänyt Pyörälälle oikeaa paikkaa, Berner Zeitung -lehden toimittaja Reto Kirchhofer kertoo.

Pyörälä vahvistaa Kirchhoferin havainnon.

– Olen tainnut pelata jokaisessa kentällisessä. Kaikki käy, mutta laidassa pelaisin toki mieluiten.

Olympialaiset kiikarissa

Myös Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki seuraa tarkasti Pyörälän tilannetta. Pyeongchangin olympianäyttöjä ajatellen Pyörälälle olisi tärkeää päästä pelaamaan säännöllisesti.

Pyörälä on juhlinut urallaan MM-kultaa (2011), mutta olympiaovi ei ole vielä avautunut. Pyeongchangin kisat tarjoavat unelman toteuttamiseen todennäköisesti viimeisen mahdollisuuden.

– Maajoukkue-edustukset ovat aina kiinni monesta asiasta, mutta totta kai olympialaiset kiinnostavat, Pyörälä muotoilee.

Pyörälän Bern-siirron mahdollisti hänen kärppäsopimukseensa kirjattu ulkomaanpykälä. Arvostetun ja pidetyn hyökkäjän on tarkoitus palata Bernistä Kärppiin ensi kaudeksi.

Juuri nyt Pyörälä nauttii olostaan Sveitsissä. Perheen esikoislapsi, 6-vuotias Viljami luisteli torstaina paikallisen juniorijoukkueen harjoituksissa.

– Mukava paikka, olemme asettuneet tänne hyvin. Molemmat poikamme ovat tykänneet saksankielisestä päiväkodista. Omalla saksan kielen taidollani en voi kehua. Onneksi täällä pärjää englannillakin, Pyörälä virnistää.