A-Kärpät päätti tammikuun tyylillä

Jääkiekko

Nuorten SM-liiga

JYP–Kärpät 4–5 (3–1, 0–2, 1–2)



Vuoden neljällä peräkkäisellä tappiolla aloittanut A-Kärpät päätti tammikuun lopulta tyylillä.

Puolustaja Jere Kiviniemi varmisti lauantaina 5–4-voittomaalillaan oululaisille viikonlopulta täydet kuusi pistettä. Kärpät on noukkinut viidestä edellisestä pelistään neljä voittoa.

–Tammikuu on ollut nihkeä kuukausi, mutta nyt meillä on alla jo pitempi hyvä jakso. Kevätpuolella pisteiden ottaminen on alkukautta vaikeampaa, kärppäluotsi Lauri Mikkola muistutti.

Avauserässä 1–3-tappioasemaan ajautunut vierailija kiipesi Jimi Nylundin ja Jesse Koskenkorvan (1+2) maaleilla tasoihin. Niko Kuiri tasoitti oululaisten voittotien nostamalla Kärpät ylivoimalla 4–4:ään. Juho Korhonen (1+1) vastasi avauserän 1–2-kavennuksesta.

–Olimme avauserässä puolustuspäässä unessa, ja JYP iski kolme osumaa maalin edestä. Otimme alun jälkeen itseämme niskasta kiinni, paransimme puolustuspelaamista ja peli alkoi kääntyä meille, Mikkola totesi.