2.erä Kärpät-SaiPa: Myös Lasu avasi maalitilinsä Liigassa

Kärpät ja SaiPa pelaavat parhaillaan Raksilassa. Tilanne on toisessa erässä 3-1.

Kärppien kokoonpanossa on illan otteluun pieniä muutoksia. Keskushyökkääjä Jesse Koskenkorva pelaa kauden ensimmäisen liigaottelunsa. Koskenkorva on nelosketjun sentteri.

Nuori lupaus Rasmus Kupari on nostettu suurempaan rooliin Nicklas Lasun johtamassa kakkoskentällisessä. Myös erikoistilannepelaamiseen on tehty hienosäätöä.

Kärppien maalia vartioi Jussi Rynnäs.

2.erä

Toista erää oli pelattu viitisen minuuttia, kun SaiPalle oli tulossa jäähy. Se ei kuitenkaan ehtinyt alkaa, sillä Nicklas Lasu toimitti kiekon verkkoon Kärppien pelatessa kuudella pelaajalla. Maali oli Lasun ensimmäinen Liigassa.

Toinen erä on alkanut Raksilassa. Illan yleisömäärä on jälleen Kärpille suuri pettymys. Paikalla on vain 4225 katsojaa - 1475 vähemmän kuin seura on budjetoinut.

1. erä

Avauserä on Raksilassa taputeltu. Mitä pidemmälle erä eteni, sitä enemmän peli siirtyi vieraiden haltuun. Kokonaisuutena kumpikaan valmentaja ei taatusti pidä joukkueiden puolustusasenteesta ensimmäisen erän jälkeen. Torjunnat menivät avauserässä tasan.

Erää on jäljellä pari minuuttia. Julius Junttila hankki Kärpille rangaistuslaukauksen purjehdittuaan pakkien ohi maalille. Rysty-yritys ei kuitenkaan uponnut Tuohimaan taakse.

Avauserää on pelattu yli puolet, ja tapahtumat kentällä ovat tasoittuneet. SaiPallakin on ollut oma paikkansa, hetki sitten muun muassa läpiajo, jonka jälkiseurauksena Jani Hakanpää istuu nyt pikkukakkosella. Hakanpään jäähyä seuranneella ylivoimalla SaiPa nousi maalin päähän Roy Radken maalilla.

Edellisestä maalista ehti kulua vain pari minuuttia, kun Miska Humalojan laukaus upposi helpohkosti SaiPa:n maalia vartoineen Frans Tuohimaan selän taakse. Kärpät on saanut otteluun todellisen salama-alun.

Kiekko on jäässä, peli on käynnissä. Kärpät ei kauan aikaillut. Kakkosketjuun nostettu Kupari niittasi liigauran avausmaalin jo reilun minuutin pelin jälkeen. Syöttäjänä maaliin toimi Saku Mäenalanen.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.