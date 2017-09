Itävaltakin väläyttelee poisjääntiä Pyeongchangista turvallisuussyistä - Suomessa seurataan tilannetta

Talviurheilun suurvaltoihin lukeutuva Itävalta varoitti perjantaina, että maa ei osallistu ensi talven olympialaisiin Etelä-Korean Pyeongchangissa, jos alueen turvallisuutta ei voida taata. Torstaina Ranska antoi saman varoituksen.

- Jos tilanne pahenee eikä urheilijoidemme turvallisuutta voida taata, emme lähde Etelä-Koreaan. Emme kuitenkaan usko joutuvamme tuohon tilanteeseen, Itävallan olympiakomitean puheenjohtaja Karl Stoss sanoo uutistoimisto APA:lle.

Ranskan urheiluministeri Laura Flessel otti torstaina asiaan kantaa vain muutama päivä sen jälkeen, kun kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach vakuutteli kisojen turvallisuutta. Urheiluväkeä huolestuttaa Pohjois-Korean uhittelu ydinaseilla, mikä on kiristänyt jännitteitä Korean niemimaalla. Pyeongchang sijaitsee vain 80 kilometriä Pohjois-Korean rajasta.

Ruotsin urheiluministeri Annika Strandhäll kertoi uutistoimisto TT:lle, että tällä hetkellä asia ei Ruotsissa huolestuta.

- Mutta urheiluministerinä seuraan tilannetta tarkasti, Strandhäll kertoo.

Suomen urheiluministeri Sampo Terho (sin.) ei kommentoi tällä hetkellä asiaa. Olympiakomiteassa puolestaan luotetaan KOK:n arviointeihin asiassa.

- KOK on tässä keskiössä, se seuraa tilannetta laajemmin ja käsityksemme mukaan myös hyvin. Mutta totta kai seuraamme tilannetta myös Suomessa. Tietysti urheilijoiden ja muiden osallistujien turvallisuus on ensisijainen asia, ja tällä hetkellä Suomen viesti on se, että seurataan tilannetta, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo.

- Tällä hetkellä ei ole sellaista tilannetta, että Suomessa tarvitsisi aloittaa noin aktiivista pohdiskelua (kuin Ranskassa tai Itävallassa). KOK pitää meidät ajan tasalla, mutta tällä hetkellä ei kannata hätiköidä mihinkään suuntaan.

- Etelä-Korea sinänsä on äärimmäisen turvallinen maa. Maan sisällä ei ole turvallisuusongelmia.