Italialaisajajat vahvimpia Giron kirissä

Enrico Battaglin voitti maantiepyöräilyn Italian ympäriajon eli Giron viidennen etapin. Sisiliassa ajettu 153 kilometrin etappi päättyi kiriin, jossa italialainen Battaglin oli vahvin ennen maanmiestään Giovanni Viscontia. Battaglinille etappivoitto oli uran kolmas Girossa.

Kokonaiskisan kärkeä etappi ei muuttanut, sillä Australian Rohan Dennis jatkaa ykkösenä. Hollannin Tom Dumoulin on toisena, ja ero kärkeen on vain yksi sekunti. Keskiviikon etapilla viidenneksi yltänyt Britannian Simon Yates on kokonaiskisassa kolmantena.

Girossa on torstaina vuorossa ensimmäinen todella kova mäkipäivä, kun pyöräilijäkaravaani saapuu tulivuori Etnalle.