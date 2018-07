Itä vei pesäpallon miesten Itä-Länsi-voiton - Janne Kivipelto palkittiin kentän parhaana

Idän voiton avainpelaajat olivat mielestäni Lännen pelinjohtaja Kivimäki ja lukkari Heimonen. Huonon ekajakson jälkeen Heimosen toisenkin jakson pelaamisen sallinut Kivimäki oli Vimpelin mies, ei Lännen pelinjohtaja. Topi Kososelle ei annettu mahdollisuutta viedä Länsi lukkarina voittoon. Siinäpä peli lyhykäisyydessään. Helppoon syöttöön on helppo osua ja kun heittokäsikin on mitä on...