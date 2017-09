Islanti pisti kampoihin - Suomi päätti kuitenkin alkulohkopelit voittoon

Suomen koripallomaajoukkue matkaa torstaiaamuna kello yhdeksän jälkeen lähtevällä tilauslennolla kohti Istanbulia ja EM-kisojen pudotuspelejä, joissa vastaan asettuu lauantaina Italia. Suomen viimeinen alkulohkopeli oli kaukana onnistuneesta kenraaliharjoituksesta, sillä voitto lohkojumbo Islannista tuli pistein 83-79 vasta piinallisen taistelun jälkeen.

Ottelu oli menettänyt merkityksensä Suomelle jo ennen alkamistaan, kun Suomen kakkossija Helsingin A-alkulohkossa oli varmistunut Slovenian voitettua Ranskan. Italia puolestaan kukisti B-lohkon viimeisessä ottelussaan Georgian viime sekuntien trillerin jälkeen.

Italialla on menestyksekkäät perinteet koripalloilussa, mutta sen suuruuden ajat ovat kaukana takana. Kymmenen viime vuoden ajalta Suomella on enemmän MM- ja olympiakisakäyntejä - kolme vuotta sitten Bilbaon MM-kisoihin saatu villi kortti - tilillään kuin Italialla, joka on viimeksi ollut mukana MM-kisoissa 2006 eikä ole selviytynyt olympiakisoihin vuoden 2004 jälkeen.

Lisäksi Italialta puuttuu sen nykypolven ykköspelaaja, NBA:n Los Angeles Clippersin laitahyökkääjä Danilo Gallinari, joka mursi peukalonsa lyötyään hollantilaispelaajaa nyrkillä EM-kisoihin valmistavassa maaottelussa. Italian nimekkäin pelaaja on heittävä takamies Marco Belinelli, joka heitti alkusarjassa runsaat 17 pistettä ottelua kohti.

Suomi pelasi elokuussa kaksi valmistavaa maaottelua Italiaa vastaan ja hävisi molemmat, mutta niitä seuranneen vajaan kuukauden aikana kentällä on tapahtunut niin paljon, että noiden pelien todistusvoima on olematon.

Islantilaiset voittivat huutokisan

Suomen ja Italian edellinen kohtaaminen EM-kisoissa on Koperista 2013, jolloin Italia löi Suomen 62-44. Suomen edellinen voitto Italiasta on kesän 2009 EM-karsinnoista, jolloin Suomen kokoonpanossa oli viisi nykyisen EM-joukkueen pelaajaa. Tällä vuosikymmenellä pelatut seitsemän kohtaamista Italia on voittanut kaikki.

Ottelun merkityksettömyys näkyi ja kuului Helsingin areenassa, johon saapuneet islantilaisfanit melusivat alivoimasta välittämättä Suomen kannattajat kumoon. Islanti aloitti ottelun 5-0-nykäyksellä. Suomi meni rutiinilla johtoon, mutta Islanti rutisti 40-39-johtoon avauspuoliajan viimeisellä minuutilla. Sasu Salinin viime sekunnilla puolen kentän takaa ilmoille lähettämä rukous vei Suomen puoliajalle 42-40-johdossa.

Kolmannella neljänneksellä Islanti taisteli tavalla joka toi mieleen Suomen parhaimmillaan ja meni 59-52-johtoon ennen viimeistä neljännestä. Edes Lauri Markkanen ei ollut parhaimmillaan: hän donkkasi hyökkäyslevypallon ohi ja tuli blokatuksi korin alla.

Viimeisen neljänneksen lopulla Markkanen teki kuitenkin tarvittavan ja johti Suomen voittoon 23 pisteellään.

Nilkkavaivaiset Jamar Wilson ja Mikko Koivisto pysyttelivät koko ottelun ajan vaihtopenkillä.