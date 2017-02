Isä ja poika Tupamäki kisasivat kärkipaikoista Vermossa, Polara hurjan kamppailun voittajaksi

Vermon ravipäivän odotetuin lähtö oli kylmäveristen kohtaaminen toto76:n toisessa kohteessa. Polara ja Costello olivat talven aikana ottaneet mittaa toisistaan kerran jos toisenkin ja taistelleet voitosta aina loppumetreille saakka. Seitsemän voittoa peräkkäin ottanutta Costelloa ohjasti vakikuskinsa Risto Tupamäki ja Polaraa puolestaan poikansa Antti Tupamäki. Mielenkiintoa lähtöön lisäsi muun muassa hallitsevan ravikuninkaan Vitterin osallistuminen.

Ensimmäinen puolikas juostiin hurjaan 20,5-aikaan Vitterin ottaessa johtopaikan. Polara kiihdytti sen rinnalle ja suursuosikki Costello sai kiertää ulkoratoja. Viimeisen kierroksen alkaessa taistelupari oli siirtynyt kärkeen eivätkä muut pystyneet niitä uhkaamaan. Maalisuoralla Polara puristi puolen hevosenmitan edelle ja kukisti tiukan kilpakumppaninsa. Takajoukossa juossut Juntti-Jussi puolestaan ampaisi takakaarteessa kiriin ja syöksyi kolmanneksi.

Seitsemänvuotiaan Polaran voittoaika 1.22,7a oli myös sen uusi ennätys. Antti Tupamäki tuuletti ansaittua voittoaan, ja hänen kanssaan ruunan omistava Janne Tiainen karjahti yleisössä riemukkaasti.

- Paremmin ei olisi voinut mennä, Tupamäki totesi iloisena.

- Hevonen oli terävänä jo lämmityksessä, ja sillä olisi ollut vielä voimia maaliintulon jälkeen. Niin hyvin se on nyt mennyt, että mahdollisesti lähdemme toukokuussa kilpailemaan Elitkampeniin Ruotsiin.

Talvimalja Air Gunnerille

Lämminveristen Talvimalja-lähdössä mailin matkalla kirkkaimman sijan vei Kari Rosimon ohjastama Air Gunner. Se sai keulapaikan helposti alkukiihdytyksen jälkeen. Loppusuoralla Up Up And Away nousi sen rinnalle haastamaan, mutta Air Gunner sai juuri ja juuri pidettyä kärjen hallussaan. Voitto oli ruunalle toinen putkeen, edellisen ykkösensä se otti tammikuun lopussa Teivossa.

Muita lauantain Toto76-lähtöjen voittajia olivat Good Dynamite, Glowing Love Luca, Ekin Toive, Bluehill’s Strom sekä Hopeless Guy.