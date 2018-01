Olisiko valmentaja kysynyt urheilijalta, että tahdotko kehittyä vielä urheilussa? Näin valmentajat pruukaavat kysyä urheilijalta, joka on käyttänyt omat resurssinsa ja voimavarat, eikä ilman apuvälineitä voi enää kehittyä. Moni nuori lupaava juniori on lopettanut , koska ovat tietoisesti tienneet, että kemiallisilla aineilla on pahat seuraukset aktiiviuran häämöttäessä loppuaan. Onhan se selviö, jotta kilpailua käydään laboratorioiden ja urheilijoiden testiä käyvien tahojen kanssa, aivan samoin kuin urheilijoidenkin välisissä kisoissa. Milloin tulee esiin esim. Norjan ylivoimaisuus pohjoismaisissa hiihtolajeissa? Odotellaan, kunhan joku tulee esiin. Venäjällä oli amatöörit asialla. Seppäläkin kaatoi sähkökaapin.