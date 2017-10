Ilves viime hetken voittoon KuPSista - joukkueet tasoissa kakkossijalla

Jalkapalloliigan mitalitaistossa keikkuvat Ilves ja KuPS ottivat tiukasti yhteen Tampereella, ja ottelu sai ratkaisunsa vasta lisäajalla. Teemu Penninkangas puski Ilveksen 1-0-voittoon, ja näin joukkueet ovat tasapisteissä kakkossijalla. Kummallakin on vielä kaksi peliä jäljellä.

Sarjassa kymmenentenä oleva PS Kemi johti kotiotteluaan SJK:ta vastaan 3-1, mutta vieraat nousivat 3-3-tasapeliin viimeisen parinkymmenen minuutin aikana.

Kemin ero karsijan paikalla olevaan HIFK:hon on neljä pistettä, mutta HIFK:lla on ottelu enemmän pelaamatta. SJK on kuudentena, kolmen pisteen päässä nelossijan FC Lahdesta ja IFK Mariehamnista.

RoPS voitti kotonaan VPS:n 3-0 Eetu Muinosen viimeisteltyä kaksi osumaa. VPS on pelannut nyt 14 ottelua peräkkäin ilman voittoa.