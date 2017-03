Ilvekselle tärkeä voitto, Jukurit hävisi

Ilveksellä on tiukka ote pudotuspelipaikasta kotimaan jääkiekkoliigassa. Tamperelaisjoukkue voitti tiistaina Kouvolassa KooKoon 4-2, mikä vankisti Ilveksen asemia entisestään taistelussa pudotuspelipaikasta. KooKoo pelaa enää lähinnä kunniastaan, sillä se on jo menettänyt mahdollisuutensa päästä pudotuspeleihin.

Tiistainen voitto oli Ilvekselle jo viides peräkkäinen. Santeri Vuoti teki Ilvekselle Kouvolassa kaksi maalia.

- Totta kai on hyvä fiilis, hieno homma, että meni sisään, Vuoti iloitsi onnistumisistaan.

Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi kuvaili joukkueen esitystä kaikin puolin tasapainoiseksi.

Ilveksen kanssa pudotuspelipaikasta kilvoitteleva Jukurit hävisi kotihallissaan JYPille 1-3, joten Ilves on lähes varma pudotuspelijoukkue. Jukurit on kuuden pisteen päässä Ilveksestä, kun molemmilla on pelaamatta kaksi ottelua.

Jukureita maaleillaan rokottivat JYPin Ossi Louhivaara, Robert Rooba ja Juha Uotila.

HPK hävisi kotikaukalossaan Kärpille 1-2. Voittomaalin vierasjoukkueelle teki jo ottelun avauserässä Sami Anttila. Joukkueiden keskinäiset kamppailut tältä kaudelta ovat Kärppien hyväksi 4-2.

Lukko ja Pelicans voittivat

Lukko nujersi Raumalla HIFK:n 4-2. Jesse Virtanen nakutti Lukon paidassa 1+2 tehopistettä ja Lukko-hyökkääjä Aleksi Saarela iski kaksi maalia.

Pelicans päihitti TPS:n Lahdessa 2-1. Ottelun voittomaali merkittiin Roni Rukajärvelle. Maalivahti Karri Rämö pysäytti Pelicans-maalilla 30 laukausta.

Mahdollisuutensa pudotuspelipaikkaan menettänyt Sport hävisi kotikaukalossaan KalPalle 4-5. Voittomaalin sivalsi KalPan Matias Myttynen, jolle kirjattiin yhteensä 1+1 tehopistettä.

Kiekkoliiga jatkuu keskiviikkona, jolloin pelataan Ässät-KalPa-ottelu. Torstaina ohjelmassa on neljän ottelun kierros, jolloin pelataan ottelut Kärpät-TPS, Lukko-Jukurit, SaiPa-KooKoo ja Tappara-Pelicans.