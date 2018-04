Ilonen pelaa huomenna voitosta Marokon golfissa

Mikko Ilonen pelaa huomenna kuudennesta turnausvoitostaan golfin miesten Euroopan-kiertueella. Hän nousi tänään Marokossa kärkitaisteluun, koska pelasi Rabatissa kolmannen kierroksen huipputuloksella 66 lyöntiä. Ilosen lukema on toistaiseksi kisan paras kierrostulos.

- Odotin tältä päivältä tasaisen varmaa kierrosta. Olin tyytyväinen kahteen 72 lyönnin kierrokseen, mutta tänään asiat alkoivat sujua minun kannaltani hyvin. Tein tulosta helpoimmilla rei'illä, Ilonen sanoi Euroopan-kiertueen nettisivuilla.

Lahtelainen Ilonen on yhteistuloksissa kuusi lyöntiä alle par-vauhdin. Hän on yhden lyönnin päässä kisaa johtavasta Espanjan AlvaroQuirosista. Samassa tuloksessa Ilosen kanssa on kolme pelaajaa.

- Olen riittävän lähellä, Ilonen arvioi.

Ilosen tuoreimmat voitot Euroopan-kiertueella ovat vuodelta 2014, jolloin hän voitti kaksi kilpailua. Marokossa palkintopotissa on 2,5 miljoonaa euroa, joten menestys vahvistaisi Ilosen asemia kiertueen arvolistalla.

Ilonen palasi Marokossa seitsemän viikon kisatauolta ja iloitsi jo eilen, etteivät lyönnit tunnu ruosteisilta. Torstaina ja perjantaina hän pelasi 72 lyönnin kierrokset. Tänään hän teki seitsemän birdieä ja yhden bogin par-tulosten lisäksi.

Suomalaispelaajista Mikko Korhonen ja Euroopan-kiertueen tulokas Tapio Pulkkanen pelasivat kolmannen kierroksen 73 lyönnillä. Korhonen on yhteistuloksessa par-vauhdissa jaetulla 22. sijalla ja Pulkkanen tilanteessa +3 jaetulla 43. sijalla.

Korhonen ei päässyt yhtä hyvään vireeseen kuin perjantaina. Hän muun muassa löi pallonsa veteen yhdeksännellä väylällä, mutta pelasti neljämetrisellä putilla tuplabogin.

- Vaikeaa on heti, jos lyönti on vähän hakusessa, Korhonen sanoi tiedotteessa.

