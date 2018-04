Ilonen nousi kärkitaisteluun Marokon golfissa

Mikko Ilonen on noussut kärkikamppailuun golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Marokossa. Ilonen selvitti kolmannen kierroksen huipputuloksella 66 lyöntiä, mikä on toistaiseksi kisan paras kierrostulos.

Ilonen palasi Rabatissa seitsemän viikon kisatauolta ja iloitsi jo eilen, etteivät lyönnit tunnu ruosteisilta. Torstaina ja perjantaina hän pelasi 72 lyönnin kierrokset. Tänään hän teki seitsemän birdieä ja yhden bogin par-tulosten lisäksi.

Lahtelainen Ilonen on kolmen kierroksen yhteistuloksellaan kuusi lyöntiä alle par-vauhdin. Hän on yhden lyönnin päässä kisaa johtavasta Espanjan Alvara Quirosista. Espanjalaisen kolmas kierros on kesken.

Suomalaispelaajista kolmannen kierroksen on pelannut loppuun myös Euroopan-kiertueen tulokas Tapio Pulkkanen. Hän käytti kierrokseen 73 lyöntiä ja on yhteistuloksessa +3.

Mikko Korhonen on 16. väylän jälkeen par-vauhdissa kokonaistuloksissa.