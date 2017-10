Ilonen golfaa kaukana kärjestä Skotlannista

Mikko Ilonen jäi kauas kärjestä golfin miesten Euroopan-kiertueen kisan avauspäivänä Skotlannissa. Ilonen on sijalla 115, kärkeä seitsemän lyöntiä jäljessä.

Muuten par-vauhtia pitäneen Ilosen tuloskortissa oli kolme birdietä ja viisi bogia. Johtopaikan jakavat 67 lyönnillä Belgian Nicholas Colsaerts ja Irlannin Paul Dunne.

Kilpailussa pelataan kolmella kentällä, joista Ilosen aloittama Carnoustie on tilastojen perusteella vaikein. Kaksi muuta kenttää ovat Kingsbarns ja St. Andrewsin Old Course.

- Avauksissa oli hieman epätarkkuutta, huonoja pomppujakin bunkkeriin ja raffiin (karheikkoon). Niistä paikoista piti vaan kiltisti lyödä lähes poikittain ja ottaa bogit vastaan. Tästä on vielä hyvä paikka ja reilusti aikaa nousta, Ilonen kertoi.