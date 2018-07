Iivo Niskanen on treenannut tänä kesänä enemmän kuin koskaan aiemmin – hiihtäjä aikoo vetää Hakolan mitaleille ensi talvena

Olympiavoittaja Iivo Niskanen keskittyy tänä kesänä entistä enemmän luisteluhiihdon kehittämiseen. Talven tavoitteena siintävät Seefeldin MM-kisat.

Hiihto

Sotkamo

Iivo Niskanen on kaksinkertainen olympiavoittaja ja yksinkertainen maailmanmestari. Maineikkaasta CV:stään huolimatta hänellä on ikää vasta 26 vuotta. Savolaisella on halutessaan ja kaiken osuessa nappiin mahdollisuus olla maailman huipulla jopa kymmenen vuotta.

Viime talven ikimuistoisen 50 kilometrin olympiavoiton jälkeen Niskasen puseroon on hiipinyt hyvänolontunne, mutta se ei ole poistanut hänen motivaatiotaan harjoitteluun.

– Olen treenannut tänä kesänä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ilman muuta haluan kehittyä ja menestyä lisää, Niskanen kertoo.

Suurin kehittymisenkohde, johon hiihtäjä tähtää tänä kesänä, on luisteluhiihto. Niskasella ja hänen valmentajallaan Olli Ohtosella oli sama suunnitelma jo viime kesänä, mutta harjoittelu ei tuonut sille saralle toivottua tulosta.

– Panemme vapaan osalta harjoittelussa kaiken peliin. Katsotaan, saadaanko se kehittymään ja uudelle tasolle. Totesimme viime keväänä, ettei töitä oltu tehty riittävästi.

Niskanen vaihtoi kesän korvalla manageria. Pitkään Niskasen asioita hoitanut Hannu Koivusalo vaihtui jokeripersoona Harry Harkimoon. Ainakaan vielä Niskasen viikkokalenteriin ei ole tullut lisää sponsoritapahtumia – vaikka hän juhannusviikolla kävikin pyörähtämässä läskipyöräilemässä Oulussa.

– Tukiverkosto on sama kuin aiemminkin. Toivottavasti muutama tulisi lisää, mutta järkevissä rajoissa.

Kyse ei ole siitä, ettei Niskanen olisi kiinnostava persoona. Pyeongchangin olympiavoiton jälkeen moni on halunnut osansa Niskasen ajasta ja menestyksestä, mutta hän on omien sanojensa mukaan pystynyt pitämään päänsä kylmänä.

– Mies muuttui enemmän Sotshin jälkeen. Lisääntynyt mielenkiinto ei ole enää tuntunut erikoisemmalta.

Vaikka huippu-urheilijan aika on rajallista, se joustaa Niskasen kohdalla aina sen verran, että hän ehtisi käydä raveissa. Hänen osaomistamansa Victory Bonsai on napannut tälle kesälle jo pari makoisaa ykkössijaa.

– Maailmanlaajuisesti kaakki ei ole sillä tasolla, että voisin alkaa paukutella henkseleitä. Kansallisella tasolla se pärjää, Niskanen hymyilee.

Pohjoismaisten hiihtolajien talven huipennus ovat helmi–maaliskuussa Seefeldissä käytävät MM-kisat. Niskanen lähtee kisoihin 15 kilometrin hallitsevana maailmanmestarina.

– Seefeldin ladut eivät ole rankimmasta päästä, mutta se on talveni kovin kisa.

Vapaan harjoitteluun panostaminen tarkoittaa myös, että Niskanen aikoo yrittää pärjätä myös maailmancupissa.

Seefeldissä toinen potentiaalinen mitalilaji on perinteisen parisprintti. Kun laji on ollut arvokisojen ohjelmassa kahdella edellisellä kerralla, Niskanen on kuitannut vitriiniinsä olympiakullan ja MM-pronssin.

Vanha luottopari Sami Jauhojärvi on siirtynyt ladun sivuun, joten Niskasen partneriksi on tyrkyllä Ristomatti Hakola.

– Pari vuotta olen jo lupaillut Riselle mitalia, Niskanen virnistää.

Hakola sanoo olevansa valmis haasteeseen.

– Olen katsonut mitalille paikan valmiiksi, Hakola vastaa.