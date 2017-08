Hyryläinen starttaa tänään sadan naisen joukossa Lontoon MM-maratonilla - "Paras hetki on se, kun tulee maaliin"

Anne-Mari Hyryläistä jännittää. Hän starttaa tänään sadan naisen joukossa Lontoon MM-maratonilla ja edessä on taival, jossa kivun kohtaa väistämättä. Tuska on tosin tuttu kumppani 7 200 kilometriä vuodessa juoksevalle urheilijalle.

- Kyllä sen tietää jo matkaan lähtiessä, että jossain vaiheessa sattuu, mutta siihen tottuu, Hyryläinen kertoo.

Siinä mielessä maratoonari tulee aina voittajana maaliin. Joka kerta, kun sinnittelee sinne asti.

- Paras hetki on se, kun tulee maaliin, Hyryläinen vahvistaa.

- Se on parasta varsinkin silloin, kun aika on hyvä.

Hyryläinen tavoittelee tuplapalkkiota myös MM-maratonilta. Hän on juossut tuhannet kilometrit, urakoinut jopa kahden kuukauden leirit päästäkseen maaliin, nopeasti ja mieluiten aiempaa korkeammalla myös lopputuloksissa.

- Lähden tavoittelemaan ennätystä.

Hyryläinen juoksi ennätyksensä 2.32.19 tammikuussa Dubaissa. Valmentaja Simo Wannas vahvistaa, että sitä voisi likistää edelleen lähemmäksi kahta ja puolta tuntia.

- Harjoitusten perustella Anne-Mari on aavistuksen paremmassa kunnossa kuin alkuvuodesta. Myös MM-maratonin reitti on sellainen, että hänellä on mahdollisuudet ennätykseen, Wannas laskee.

Leiriohjelmassa hyvä rytmi

Hyryläinen, 38, asuu Dubaissa ja työskentelee matkaoppaana. Hän vie turisteja vuoristokohteisiin.

Rion olympialaisten jälkeen Hyryläinen on johtanut kaksi vajaan kahden viikon retkeä Afrikan korkeimmalle vuorelle Kilimanjarolle Tansaniassa. Kolmas, kolmeviikkoinen retki Nepalin Lobuche East -vuorelle jatkui 6 119 metriin.

- Olen saanut sovittua ne sopivasti ylimenokaudelle, joten eivät ne ole harjoittelua haitanneet, Hyryläinen kertoo.

Mutta matkustusta kertyy yhtä hengästyttävästi kuin juostuja kilometrejä. Hän on leireillyt Wannaksen luona Keniassa ja viimeksi kahdeksan viikkoa Ranskan Pyreneillä, Font Romeussa.

Kun Hyryläinen kuvailee leiripäiviään lähes kahden kilometrin korkeudessa, hän saa rytmin kuulostamaan kuin juoksuaskelilta.

- Syön, treeni, syön, päiväunet, treeni, syön, nukkumaan.

Uudestaan ja uudestaan. Päivästä toiseen.

- Silloin voin käydä keskustassa kahvilla, jos päivässä on vain yksi treeni, Hyryläinen naurahtaa leiriarjelle.

- Ja toki minulla on mukana kirjoja ja joskus voi katsoa leffan.

Tuhat kilometriä kasvattaa luonnetta

Hyryläisen kehitys on ollut tasaista. Hän edusti Suomea arvokisoissa ensi kerran Pekingissä 2015. Hän oli ajalla 2.41.59 MM-maratonilla 29:s. Viime vuonna hän oli Amsterdamin EM-kisoissa 20:s ja Rion olympiamaratonilla 51:s. Riossa aikaa hupeni 2.39.02.

Hyryläisen ennätys on kohentunut arvokisauran aikana kolme minuuttia. Hän juoksi kaksi ja puoli vuotta sitten ennätyksekseen 2.35.17 Dubaissa. Viime vuonna hän selvitti Hampurissa 42,195 kilometrin matkan ajassa 2.34.12, josta siis lohkesi lähes kaksi minuuttia tammikuussa.

- Harjoitusmäärä on kasvanut vuosittain yli tuhannella kilometrillä vuodesta 2015, Hyryläinen selittää parantunutta vauhtiaan.

Hyryläisen nykyisiä määriä ei juosta ilman vahvaa motivaatiota. Valmentaja vahvistaa asian.

- Anne-Mari on kasvanut huippu-urheilijaksi, joka tekee pienetkin asiat täsmällisesti. Tätä kehitystä on ollut hieno seurata, Wannas kertoo.