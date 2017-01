Huuhkajat haastaa Marokon - joko putki katkeaa?

Miesten jalkapallomaajoukkue avaa vuoden 2017 maanantaina, kun Abu Dhabin otteluleirillä vastaan asettuu Marokko. Vuoteen lähdetään iso kivi kengässä: takana on murheellinen vuosi 2016, ja jo 13 peliä putkeen ilman voittoa.

Viimeisin voitto on syksyltä 2015, jolloin väliaikaisluotsi Markku Kanervan ryhmä kukisti Färsaaret. Nyt Kanerva lähtee kahden tuurauspestin jälkeen ensimmäiseen peliinsä vakipäävalmentajana. Ja tavoitteena on voitto.

- Tottakai. Vastustaja on kuitenkin äärimmäisen haastava, olisi vaikka meillä olisi kaikki parhaat mukana, Kanerva toteaa puhelimitse.

- En tiedä tuleeko voitto maanantaina vai seuraavassa (Abu Dhabin leirin) ottelussa Sloveniaa vastaan, mutta jossain vaiheessa se tulee, päävalmentaja miettii vielä riippakivenä seuraavaa voitottomuutta.

Putken poikkaisu maanantaina on vaikeaa, sillä Afrikan mestaruusturnaukseen kenraaliharjoitteleva Marokko on liikkeellä parhaimmistollaan eli mukana ovat pelaajat Euroopan kärkisarjoista. Ja putki on päinvastainen kuin Huuhkajilla: Marokko pelasi vuoden 2016 ilman tappioita.

- Mutta on meillä mahdollisuudet, tiettyjä heikkouksia on löydetty heistä. Pistetään hanttiin, ja hyvin, Kanerva uskoo.

Kanerva käytti ottelua edeltäneet kaksi harjoituspäivää "perusperiaatteisiin". Pelaajistolle, johon kuuluu kokemattomien ohella myös useampi maajoukkueen vakiokasvo, on taottu perustaa niin puolustuksellisesti kuin hyökkäyksellisesti ja tehty rooleja selkeiksi. Ja Marokkoa vastaan isketään kahdella kärjellä.

- Pelijärjestelmä on lähtökohtaisesti 4-4-2. Onko se pysyvä? No ei se ole kiveen hakattu. Tästä saadaan kuitenkin palautetta tulevia pelejä ajatellen, Kanerva miettii ja lisää, että muutosta syksyn ankeisiin Huuhkajiin tulee muun muassa aggressiivisemmalla prässipelillä.

Kuuden vaihdon myötä maajoukkuedebyyttejä nähdään. Varmasti sellaisen saa Walter Viitala, joka avaa maalilla. Ja avauksesta Kanerva paljastaa myös Kari Arkivuon, jolle peli on juhlava.

- Hän on monivuotinen luottomies, ja saa nyt 50 ottelua täyteen maajoukkueessa, Kanerva sanoo.