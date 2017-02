Hurrikaanille nihkeä voitto

Hurrikaani-Loimaa otti lauantaina yhdeksännen voittonsa peräkkäin lentopalloilun Mestaruusliigassa, kun joukkue kaatoi tamperelaisen Rantaperkiön Iskun 3-2.

Yhdeksästä voitosta peräti neljä on tullut viidessä erässä. Valmentaja Lauri Rantanen arvioi syyksi näihin vastustajan tekemiset.

- Joukkueet osaavat pelata meitä vastaan paremmin kuin alkukaudesta. Isku torjui, vaimensi hyökkäyksiä ja puolusti hyvin. Se oli voittoerissään meitä parempi, Rantanen sanoi.

Hakkuri Mikko Oivanen teki nyt kolmannen kerran peräkkäin yli 30 pistettä, kun saldo karttui 31 pisteellä. Kuudessa viime ottelussa pisteitä on kertynyt 175, eli keskiarvo on 29,2.

Eemeli Kouki tuki 20 pisteellä, Luke Smith ei pelannut.

- Smithillä oli Lapin matkan peruina pieniä vaivoja, ei ollut tarvetta riskeerata mitään, Rantanen lisäsi.

Sakari Mäkinen oli 19 pisteellä Iskun tehokkain. Paluun liigaan muutaman vuoden tauon jälkeen tehnyt Tommi Roininen onnistui liberona hyvin, vastaanottovirheitä ei tullut.

VaLePa haki vierasvoiton

Oulun Etta yritti kotisalissaan hyödyntää Vammalan Lentopallon liberon Jarmo Korhosen poissaolon kohdistamalla lähes kaikki syötöt häntä tuuranneelle yleispelaaja Peetu Mäkiselle.

Taktiikka onnistui kohtalaisesti, Mäkinen teki kuusi vastaanottovirhettä, mutta lopulta VaLePa vei kolme pistettä kaadettuaan Ettan 3-0.

- Etta johti avauserää 23-19 ja toista 21-19, mutta ammattimaisuutemme ratkaisi erien ratkaisuhetkillä. Kolmannessa karkasimme Urpo Sivulan syöttövuorolla jo alussa, sanoi VaLePan valmentaja Sami Kurttila.

Ettan Anssi Hakala ja Sivula olivat 16 pisteellä ottelun tehokkaimmat. Olli Kunnari teki viidennen peräkkäisen voiton ottaneille vieraille 12 pistettä.

- Mäkinen oli joskus C-juniorina pelannut yhden turnauksen liberona. Hän selvisi hyvin oudolla pelipaikalla. Korhoselle nousi eilen kuume, siksi hän ei pelannut. Uskon, että hän lähtee silti maanantaina joukkueen mukana Italiaan, Kurttila lisäsi.

Tiikerit jatkoi voittoputkea

Kokkolan Tiikerit varmisti käytännössä kotiedun puolivälieriin kaadettuaan Vantaan Ducksin 3-0. Voitto oli Jukka Mäkihannun suojateille neljäs peräkkäin, nyt joukkueella on yli viikon tauko ennen seuraavaa ottelua.

- Ruhtinaallinen tauko, pääsee hyvin harjoittelemaan. Seuraava peli on maanantaina yli viikon kuluttua. Tänään meillä oli kolme erää vahva syöttö ja järkevää hyökkäystä, Ducks hermoili ratkaisupalloissa, Mäkihannu sanoi.

Steven Hunt ja Antti Ropponen tekivät Tiikereille 14 pistettä. Ducksin tehokkain Karl Külaots teki 17 pistettä, mutta joukkue ei saanut yhtään torjuntapistettä ja antoi Tiikereille omilla virheillä peräti 28 pistettä.

Tiikerit on pelannut käytännössä samalla kokoonpanolla koko vuoden 2017. Yleispelaaja Robert Seppänen palannee pelaavaan kokoonpanoon jo helmikuun lopulla.

Leka Volleylle tärkeä voitto

Kuopion Leka Volley kaatoi kotisalissaan Raision Loimun 3-1 ja kohensi ratkaisevasti asemiaan taistelussa pudotuspeleihin pääsystä. Voitto oli sille seitsemäs, kun viivan yläpuolella kahdeksantena olevalla PerPolla on kahdeksan voittoa.

Jan Helenius ja Samuli Kaislasalo tekivät Lekalle 19 pistettä. Passarina pelasi nyt 19-vuotias Akseli Lankinen, kreikkalainen Stavros Kasampalis oli penkkivuorossa.

Leka on heikon alkukauden jälkeen kohentanut peliään. Vähintään yksi piste on tullut seitsemästä ottelusta peräkkäin, voittoja näistä on neljä.

- Uskallamme nykyään pelata täysillä erät loppuun saakka, ei varmistella tai varota. Tänäänkin kävi näin. Ainahan on varaa parantaa, mutta hyvällä tiellä ollaan. Itsellä ei aina kulje hyökkäyksessä, mutta sitten autetaan joukkuetta muilla tavoilla, Helenius sanoi.

Eric Mochalski teki Loimulle 17 ja Verneri Vetriö 13 pistettä. Silläkin on Lekan tavoin seitsemän voittoa.