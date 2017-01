Houstonin kolmospommitus kaatoi Orlandon

Houston Rockets jatkoi kolmospommitustaan ja kaatoi Orlando Magicin 100-93 NBA-koripalloilussa. Rockets on tällä hetkellä matkalla kohti NBA:n kausiennätystä sekä kolmosyritysten että onnistuneiden kolmosten määrässä. Orlandoa vastaan vieraat nakuttivat 15 bonusheittoa.

- Tällä tavalla me pelaamme. Me heitämme kolmosia. Tässä liigassa vieraissa voittaminen on vaikeaa, mutta siihen pitää pystyä myös silloin, kun heittää huonosti. Pitää vain jatkaa heittämistä, kolme kolmosta upottanut laitahyökkääjä Trevor Ariza sanoi.

Kyseessä oli kauden 22. kerta, kun Rockets upotti vähintään 15 kolmosta. Joukkueen ykköstähti James Harden heitti kaikki kahdeksan kolmosyritystään harakoille, mutta keräsi silti 14 pistettä ja 10 syöttöä.