Hotshot Luca ja Vixus Oulu Expressien ylivoimaiset sankarit

Maailmanennätysori Hotshot Luca kesti suosikinpaineet Oulussa. Mika Forss käskytti Ari-Pekka Pakkasen valmennettavan nopeasti keulaan, ja kun pahin uhkaaja Twist Of Fate jäi kupeelle, oli paljon voitettu. Forss ei vauhtia toppuutellut, vaan antoi kolmivuotiaan nauttia vauhdin hurmasta. Lopussa sisärata veti ja mitaleille nousivat voittajaa sisärataa pitkin seuranneet Cameron Evo ja Diva Hoss.

– Hotshot Luca on lunki kaveri. Se ei tee ylimääräistä, eikä oriin rajoja ole katsottu. Seuraavaksi tähtäimessä on Kriterium, jonka pitkä matka (2 600 metriä) on ilman muuta etu, iltapäivän kolmoisvoittaja Mika Forss tiesi.

Janne Sorosen ja Katja Melkon silmäterä Vixus nappasi jo kauden kolmannen suurvoittonsa. Pikkupelimannin ja Pikkuprinssin ykkössijat saivat nyt seurakseen Oulu Expressin.

Etukäteen kisa oli kahden kauppa. Sitä se oli heti kättelyssä, kun Raggari ja Vixus ottivat yhteen kaviot tulta iskien. Ensimmäiset sadat metrit mentiin lämminverivauhtia, kunnes Janne Soronen tyytyi Vixuksella Raggarin peesiin.

Jorma Kontio yritti käyttää kaikki taitonsa Raggarin kesyttämiseksi johtopaikalla tasaiseen rytmiin, mutta hapuileva Raggari poksahti laukalle toiseksi viimeisessä kaarteessa. Vixus peri johtopaikan, josta se hallitsi helpon näköisesti loppuun saakka.

Janne Soronen ei riskeerannut mitään.

– Olin sata metriä hengittämättä, kun avasin oriin korvat hyvin, hyvin varovasti. Siitä hevonen sai ryhtiä. Kovaa tultiin vasta loppusuora ja paukkuja jäi jäljelle. Vixuksella on kaikki huippuhevosen ominaisuudet, sillä on hirveät vauhtivarat, Janne Soronen hykerteli.

Äimäraution muut T76-voittajat olivat Jorma Kontiota sisäratareissusta kiittänyt Jenny Shore, koko matkan johtanut Ekosan, kaksikolle Pasi Teini - Juha Länsimäki toisen voiton tuonut A.T. Visku, väsymätön T. Rex ja kotiradan yllättäjä Anaheim Kemp.