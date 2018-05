Honka pysäytti RoPS:n voittokulun - myös HJK hävisi kotiottelunsa

Jalkapalloliigaa johtava RoPS on kärsinyt sarjakauden ensimmäisen tappionsa. Pääsarjanousija Honka haki Rovaniemeltä 2-1-vierasvoiton.

Hongan maalit tekivät toisella puoliajalla Macoumba Kandji ja Rahimi. Senegalilainen Kandji pelasi Hongassa kauden ensimmäisen ottelunsa.

Seitsemästä ottelustaan yhden hävinneen RoPSin sarjajohto pysyi kolmessa pisteessä, sillä myös toisena oleva HJK hävisi, kun FC Lahti otti Helsingissä 2-1-vierasvoiton.

HJK:sta ja Interistä tuttu Kandji siirtyi Honkaan

Hyökkääjä Macoumba Kandjin kerrottiin aiemmin päivällä siirtyvän miesten jalkapalloliigassa pelaavaan Honkaan. Espoolaisseura tviittasi torstaina kuvan, jossa on Kandjin nimi ja pelinumero 99.

Helsingin Sanomien mukaan Kandji on uuden seuransa matkassa jo tänä iltana, kun joukkue kohtaa vieraissa Rovaniemen Palloseuran. Honka on kärsinyt useiden pelaajiensa loukkaantumisista.

Kandji paikkaa osaltaan kärkipelaaja Masar Ömeriä, joka on koko loppukauden sivussa. Senegalilainen Kandji on nähty myös aiemmin urallaan Suomen liigassa, jossa hän on edustanut HJK:ta ja Interiä.

Liigassa pelataan tänään myös ottelut Inter-Ilves, SJK-KuPS, VPS-PS Kemi ja IFK Mariehamn-TPS.

