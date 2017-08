Honda uskoo ohittavansa pian Renault'n F1-moottoritaistossa

Honda uskoo ohittavansa Renault'n F1-autojen moottorien suorituskyvyssä vielä tämän kauden aikana. Näin sanoo Autosport-lehdelle Hondan moottoriurheilujohtaja Yusuke Hasegawa.

Hondan paluu F1-sarjaan on ollut murheellinen. Palattuaan vuonna 2015, se on jäänyt suorituskyvyssä selvästi muiden moottorintoimittajien Mercedes-Benzin, Ferrarin ja Renault'n taakse. McLaren-Honda-talli on kärsinyt myös pahoista luotettavuusongelmista. Viime kisoissa Honda on kuitenkin ottanut lupaavia kehitysaskelia, mikä on kartuttanut myös McLaren-tallin pistesaldoa.

- Mercedeksen ja Ferrarin tavoittaminen on vaikeaa, mutta haluan todella, että ohitamme Renault'n suorituskyvyssä ennen kauden loppua. En kerro nykyistä voimaeroa, mutta olemme kuromassa sitä umpeen, Yusuke Hasegawa totesi Autosportille.

