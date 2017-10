Hodgson tunnustaa paineet - tappiot rassaavat myös kokenutta valmentajaa

Crystal Palacen kompurointi Englannin Valioliigassa on pilannut valmentaja Roy Hodgsonin yöunet. Hodgson tunnustaa, että liigan hännille romahtaneen seuran tilanne rassaa kokeneempaakin valmentajaa.

- Se ei ole muuttunut miksikään, Hodgson kuvailee tappioiden käsittelyä.

- Taitaa myös olla niin, että on aika lopettaa, jos valmentaja voi astella tappion jälkeen iloisin mielin kotiin ja nukkua levollisesti.

Hodgson, 70, on valmentanut 1970-luvun lopulta ja komentanut muiden muassa Englannin ja Suomen maajoukkueita sekä Liverpoolia. Crystal Palacen hän sai komentoonsa viime kuussa Frank de Boerin potkujen jälkeen.

- Otin työn vastaan, koska halusin vielä kokea kaikki paineet. Halusin tehdä pelaajien kanssa töitä, koskan tunnen, että voin auttaa heitä ja joukkuetta. Tehtävässä tulevat paineet pitää vain hyväksyä, ja niistä pitää selvitä, Hodgson kertoo asenteestaan.

Maajoukkueessa vielä rankempaa

Hodgsonin mukaan maajoukkuevastuu on vielä rankempi kuin vastuu seurajoukkueesta.

- Niitä on vaikea verrata, mutta tilanne on erilainen. Valioliigaseuran valmentajana kyse on vahvasti taloudellisesta vastuusta. Jos joukkue putoaa, nousu on jatkuvasti vaikeampaa, ja kyse on todellakin suuremmasta faniryhmästä kuin 25 000 paikanpäälle saapuvasta katsojasta.

Englannin maajoukkuetta Hodgson valmensi 2012-16.

- Olisi hullua väittää, ettei se poikkea seurajoukkueen valmentamisesta. Siinä tilanteessa edustat koko Englantia ja 60 miljoonaa ihmistä, Hogson muistuttaa.

Crystal Palace on Valioliigassa tukevasti viimeisellä sijalla kolmessa pisteessä. Joukkueella on yhdeksästä ottelusta vain yksi voitto, ja ero edellä olevaan Bournemouthiin on neljä pistettä.