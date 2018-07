HJK vahvistuu Mikko Sumusalolla

HJK on tehnyt sopimuksen laitapuolustaja Mikko Sumusalon kanssa, tiedottaa seura verkkosivuillaan.

Sopimus kattaa tämän kauden ja siihen sisältyy optio ensi kaudesta.

- Meillä oli tähän rooliin tarvetta ja on hienoa, että Mikko tulee takaisin Klubiin. Sumusalolla on edelleen paljon potentiaalia ja uskon, että hänellä on mahdollisuudet nousta takaisin maajoukkuerinkiin, HJK:n urheilujohtaja Juho Rantala kommentoi.

Sumusalo on pelannut HJK:n junioreissa vuodesta 2000. HJK:n edustusjoukkueessa puolustaja pelasi vuosina 2009-2013 ennen siirtymistään Saksaan RB Leipzigiin. Hän pelasi myös lainalla Hansa Rostockissa. Kaudesta 2016-2017 Sumusalo on pelannut Saksan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

A-maajoukkueessa Sumusalo on pelannut kuusi ottelua.

