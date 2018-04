HJK suuntaa kauteen selvänä mestarisuosikkina - KuPS ja SJK haastavat

HJK:n päävalmentajan Mika Lehkosuon mukaan joukkueen kauteen valmistautuminen ei ole sujunut aivan toivotusti. Siitä huolimatta helsinkiläisjoukkue on selvä ykkössuosikki, kun miesten jalkapalloliiga alkaa lauantaina.

- Ihan ok talvikausi on takana, mutta on asioita, jotka eivät ehkä menneet ihan niin nappiin kuin vuosi sitten, Lehkosuo sanoo viitaten alkuvuoden hankaliin säihin.

HJK on vienyt harjoituksia sisätiloihin pieneen jalkapallohalliinsa, joka on suunnattu junioripelaajille. Ratkaisu juontaa siitä, että HJK:n arki pyörii Helsingin Töölössä samoilla kulmilla juniorihallin kanssa.

- Aika näyttää, oliko ratkaisu oikea vai väärä, Lehkosuo aprikoi.

Myös monien muiden liigajoukkueiden kauteen valmistautumista ovat sotkeneet pitkään jatkuneet talvisäät.

- Talvikausi meni hyvin, mutta olosuhteet toivat isoimmat haasteet. Olemme pyrkineet olemaan helmikuusta saakka ulkona, eikä se ole aina onnistunut, KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara sanoo.

Ennakkoon kovimman haasteen HJK:lle heittävät SJK ja viime kauden hopeajoukkue KuPS.

HJK:hon on virrannut Riku Riskin kaltaisia kotimaisia laatupelaajia ja ulkomaalaishankintoja, joilta on lupa odottaa paljon.

Hoffenheimin kakkosryhmästä tullut brasilialaiskärki Joao Klauss de Mello on väläytellyt. Egyptin maajoukkuepelaaja Amr Gamal on sen sijaan talvikauden perusteella kysymysmerkki.

SJK haluaa palata huipulle

KuPSin matka katkesi Suomen cupissa puolivälierätappioon HJK:lle.

- Jos HJK:n ylipäätään haluaa voittaa Helsingissä, se vaatii aina 110 prosentin onnistumisen, KuPSin keskikenttäpelaaja Petteri Pennanen myöntää.

SJK sijoittui kuudenneksi, mikä oli kauden 2015 mestarille paha pettymys. Seinäjoella tekeminen oli viime vuonna melkoista hurlumheitä, kun päävalmentajia tuli ja meni.

- Seura haluaa palata huipulle. Tavoittelemme pallonhallintaa, mutta sen täytyy olla tehokasta ja tuottaa maalipaikkoja, SJK:n päävalmentaja Tommi Kautonen sanoo.

Kärkipäähän veikattujen ryhmien takana tulee pitkä nippu joukkueita, jotka ovat ennakkoon jokseenkin tasavahvoja. Siihen porukkaan kuuluvat Inter, Ilves, IFK Mariehamn, FC Lahti, nousijaryhmä Honka ja VPS.

RoPSille, nousijajoukkue TPS:lle ja PS Kemille sen sijaan voi ennustaa vaikeaa kautta. Liiga alkaa lauantaina otteluilla VPS-Inter ja SJK-PS Kemi.