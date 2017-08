HJK ei antanut sarjajumbolle armoa

Sarjakärki HJK kaatoi jalkapalloliigan peränpitäjän JJK:n sunnuntaina vieraissa murskalukemin. Ero joukkueiden välillä oli lopulta selvä, sillä helsinkiläiset juhlivat Jyväskylässä voittoa maalein 4-0 (1-0).

HJK karkasi samalla 11 pisteen päähän toisena olevasta FC Lahdesta.

Jo toisella peliminuutilla Demba Savage iski HJK:n johtoon lähietäisyydeltä. JJK:n peli parani, mutta tasoero oli lopulta karu.

JJK:n selkäranka katkesi 66. peliminuutilla, kun Savage päätti hienon hyökkäyksen illan toiseen maaliinsa. Loppulukemia kaunistelivat vielä Akseli Pelvas ja Sebastian Dahlström.

- Kyllä se ero sarjataulukossa pitääkin näkyä. Meillä on hyvä draivi nyt päällä, ja me luotamme omaan tekemiseemme. Pitkässä juoksussa me näytämme, että olemme hallitseva jengi tässä sarjassa, Pelvas sanoi.

- JJK ei tehnyt hommaa meille helpoksi, mutta tiesimme, että ratkaisu syntyy, kun jaksamme jauhaa omaa peliämme.

JJK:n asema sarjan tyvipäässä on synkkä. Viimeistä edeltävänä majaileva HIFK on jo kahdeksan pisteen päässä.

- Eka puoli tuntia olimme vähän purjeessa, mutta sitten paransimme. Toinen maali lopetti taistelumme. Me emme kestä kovin suurta iskua, JJK-kapteeni Tommi Kari summasi.