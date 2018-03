Eero Hirvosen ensimmäinen maailmancup-voitto antaa vielä odottaa, mutta yhdistetyn nuori suomalaistähti ei kuitenkaan harmitellut Trondheimin kisan kolmossijan jälkeen.



Loppusuoralla Saksan Fabian Riesslelle ja Norjan Jarl Magnus Riiberille taipunut Hirvonen antoi ladulla kaikkensa.



– Ei ollut helppoa, oli kyllä sellainen taistelu. Ja sen jälkeen kolmossija tuntui todella hyvältä, Riesslelle 1,8 ja Riiberille 0,6 sekuntia hävinnyt Hirvonen totesi STT:lle puhelimitse.



– Lopussa oli takki tyhjä, koko kisa mentiin niin rajoilla. Välillä tuntui, ettei pysty enää nousemaan (kärkitaistoon), mutta jostain aina löytyi vielä voimia.



Palkintopallisija on Hirvoselle uran viides maailmancupin henkilökohtaisissa kisoissa, ja tämän kauden neljäs. Se avausvoitto, milloinkas se sitten saadaan?



– Sitähän tässä haetaan koko ajan, Hirvonen nauroi antamatta sen kummempaa lupausta voitonjuhlan ajankohdasta.



Suomalaisista onnistui myös Ilkka Herola, vaikka 12:s sija ei tavoitteita kunnianhimoisella urheilijalla ikinä täytäkään. Tapa millä sija tuli, oli kuitenkin komea: mäessä 38:nneksi jäänyt Herola oli ladulla koko porukan nopein.



Arttu Mäkiaho oli 30:s eli samalla sijalla kuin tiistaina. Mäkiaho on koonnut cup-pisteitä 12 kilpailussa tällä kaudella, ja paras sijoitus on kymmenes sija kauden avanneen Rukan viikonlopun kolmannesta kisasta. Trondheimin neljäs suomalaisosanottaja Atte Korhonen oli 44:s.

Cup-kautta on jäljellä vielä neljän kisan rutistus Saksassa. Viikonloppuna kisataan kahdesti Klingenthalissa, ja kausi päättyy ensi viikon viikonloppuna Schonachin kahteen koitokseen.