Eero Hirvonen lähtee minuutin ja kahdeksan sekuntia kärjen takana ladulle yhdistetyn henkilökohtaisessa kilpailussa Trondheimissa. Mäkiosuuden jälkeen kilpailua johtaa Japanin Akito Watabe.

Hirvonen hyppäsi Trondheimin HS140-mäestä 122,5 metriä ja on 17. sijalla ennen hiihtoa. Ilkka Herola ponnisti 125 metriä, mutta on 25. sijalla (1.27 Watabesta). Arttu Mäkiaho on 37. sijalla 119 metrin hypyllään (-2.04).

10 kilometrin hiihto alkaa kello 17.