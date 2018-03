Hirscher yhä alppicupin valtias

Itävaltalaisen Marcel Hirscherin valtakausi alppihiihdon maailmancupissa jatkuu. Hirscher, 29, varmisti sunnuntaina kokonaiskilpailun voiton seitsemättä kertaa peräjälkeen.

- Täysin hullua. Viime kesänä mietin lopettamista, mutta tästä kaudesta tuli urani paras, Hirscher sanoi.

Kauden toiseksi viimeisen pujottelun voitto Slovenian Kranjska Gorassa toi Hirscherille samalla pujottelucupin mestaruuden.

Lähimpänä Hirscheriä on norjalainen Henrik Kristoffersen, joka ei enää saa Hirscherin 289 pisteen etumatkaa kiinni. Maailmancupia on jäljellä kuusi kilpailua, mutta Kristoffersen osallistuu vain tekniikkalajeihin, joita on jäljellä kaksi. Vauhtilajien taitajista norjalainen Aksel Lund Svindal on liki 800 pistettä mestaria perässä.